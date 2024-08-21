本賽季最後壹場大滿貫賽在“高爾夫故鄉”舉行，“巴黎成員”高真榮-梁熙英-金孝周全體出動. August. 21, 2024 07:55. by 姜泓求 windup@donga.com. 眾多明星球員將在“高爾夫故鄉”舉行的本賽季最後壹場大滿貫賽上挑戰登上女王寶座。 美國女子職業高爾夫（LPGA）巡回賽本賽季最後壹場大滿貫賽事AIG女子公開賽將從22日開始在英國蘇格蘭管道州聖安德魯斯林克斯老球場（72桿）舉行，為期4天。到2019年為止壹直被稱為英國女子公開賽的該比賽，在高爾夫的發祥地聖安德魯斯林克斯老球場進行是繼2007、2013年之後的第三次。包括135萬美元（約18億韓元）的冠軍獎金在內，今年的AIG女子公開賽的總獎金達900萬美元的（約120億韓元）。 根據本賽季第五場大滿貫賽事—此次大賽的結果，將決定授予在今年大滿貫賽事上取得最好成績的選手的“勞力士安妮卡大滿貫賽大獎”的方向。該獎由在本賽季大滿貫賽事中至少取得壹場勝利，得分最高的選手獲得。積分只適用於進入大滿貫賽前10名的選手。 目前日本的古江彩佳（24歲）以70分領先。阿蒙迪依雲錦標賽冠軍古江彩佳在美國女子公開賽上也獲得了並列第6位。KPMG女子PGA錦標賽冠軍梁熙英（35歲）與雪佛龍錦標賽冠軍內莉•科達（26歲•美國）、美國女子公開賽冠軍笹生優花（23歲•日本）等人以60分占據並列第二位，正在挑戰“年度大滿貫賽女王”。如果本賽季的大滿貫冠軍們奪冠，完全有可能反敗為勝。韓國選手中2015年的朴仁妃（36歲）、2017年的柳簫然（34歲）、2019年的高真榮（29歲）都曾獲得過該獎項。 共有15名韓國選手參加本次大賽。出戰巴黎奧運會的高真榮、梁熙英、金孝周（29歲）將全體出戰，2017年該大賽的冠軍金仁京（36歲）和2008、2012年的冠軍申智愛（36歲）也將出戰。在今年的LPGA巡回賽上，韓國選手獲得的冠軍只有梁熙英的1勝。高真榮在18日結束的ISPS蘇格蘭女子公開賽上占據並列第6位，世界排名從第4位上升到了第3位。 在本賽季巡回賽上取得6勝的科達和巴黎奧運會金牌得主高寶璟（27歲•新西蘭）備受關註。包括蘇格蘭女子公開賽在內，在最近3個大賽中兩次捧起冠軍獎杯的勞倫•科格林（32歲•美國）的上升勢頭也非常強勁。克服海邊特有的變化無常的天氣，避開球場各處苛刻的沙坑，才能登上女王寶座。

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