拜登給52年政治生涯畫上“美麗句號”. August. 21, 2024 07:54. by 芝加哥=文炳基常駐美國記者 weappon@donga.com. “美國啊，美國！我盡了最大的努力（I gave my best）。” 美國總統拜登當地時間19日在伊利諾伊州芝加哥聯合中心舉行的民主黨全黨大會主題演講中表示：“我愛我的工作（總統職務），但我更愛美國。”拜登在高齡導致認知功能下降引發憂慮的情況下主動辭去總統候選人職務，公開支持副總統哈裏斯。在宣布結束長達52年的政治旅程的當天演講中，他強調說，為了守護民主的大義而主動放棄權力，是自己留下的最佳業績。 拜登在當天的演講中表示：“因為要守護民主，所以才欣然辭去（候選人職務）。就像2020年壹樣，在2024年也要拯救民主。”他還說：“11月要參加投票，守護參議院，重新掌握眾議院。而且我們必須戰勝特朗普。哈裏斯必須成為總統。”民主黨代表們連聲高呼“We love Joe（我們愛拜登）”。 民主黨在當天開幕的全黨大會上正式推舉哈裏斯為總統候選人，明尼蘇達州州長蒂姆·沃爾茲為副總統候選人。在全黨大會的最後壹天22日，哈裏斯將發表接受總統候選人的正式演講。但她在沒有預告的情況下登臺，受到了熱烈的歡呼。她表示：“感謝您（拜登）將載入史冊的領導能力，感謝您為美國提供壹生的服務。我宣布，在11月的選舉中，我們將共同推動美國前進。” 美國前國務卿希拉裏·克林頓也在發表贊助演講時表示：“我們正在書寫美國這壹故事的新篇章。未來就在這裏。不會再有阻礙我們夢想的玻璃天窗了。” 美國有線電視新聞網（CNN）報道說：“哈裏斯副總統從拜登總統和克林頓前國務卿手中接過了兩支火炬。與年輕的新候選人壹起，民主黨聯盟正在重建。”

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