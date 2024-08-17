“年金保險費按年齡層分等級上調”……非得要回到“不行之路”嗎？. August. 17, 2024 08:06. . 據悉，總統室最快將於本月底通過國政新聞發布會形式，宣布以年齡層平衡性和可持續性為重點的國民年金改革方案。也就是說，將改為很久以後才領取年金的年輕壹代少交、即將領取年金的壯年壹代多交的結構。為了應對基金枯竭的危險，還將推進自動調整繳納額和供需額的“自動財政穩定裝置”。政府分析認為，如果采取這壹方式，基金枯竭時間也將從2055年推遲30年以上。 進入第22屆國會以後，年金改革討論處於停止狀態，在這種情況下，政府提出改革方向具有重大意義。但是，根據不同年齡層適用不同保險費率的方案是世界上史無前例的方式，預計將引發爭議。例如，如果將保險費率從目前的9%上調到13%，青年層和壯年層將分別經過10年和5年上調，最終達到保險費率的時期不同。這可能會引起適用急劇上漲率的中老年層的抵抗。 有人指出，以什麽標準劃分年齡層也不明確，只會引發年齡層之間的矛盾。40-50多歲的非正式員工和個體戶的保險費是否比20-30多歲的高收入正式員工提高得更快，預計將引發公平性爭議。也有人從根本上批評說，這違反了根據能力承擔的社會保險原則。政府的方針是只表明分等級上調的原則，具體數值通過國會討論確定，這讓人聯想到去年10月把去除敏感數值的24個方案的“清湯改革案”推給國會的往事。 此前，第21屆國會經過壹番波折，保險費率為13%，收入替代率為44%，接近達成協議。但由於執政黨反對同時進行母數改革和結構改革，因此討論被推遲到第22屆國會。就收入替代率1%的差距問題也經歷了矛盾，如果再加上母數改革和其他問題，很難預測朝野政黨協商和說服國民需要多長時間。 政府提出具體可行的方案，並以此為基礎，國會通過超越黨派的討論和收集輿論來決定最終方案，這才是正確的程序。首先，在第21屆國會上達成意見接近的“多交”方案達成協議，確保年齡層之間的平衡性等敏感問題需要今後繼續討論的階段性接近。在年金問題上，與根本性改革壹樣的迅速改革也很重要。年金改革被推遲的現在，基金損失每天都在增加1000億韓元。

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