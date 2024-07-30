彌勒寺址、公山城……文化遺產中鋪開的“光之盛宴”. July. 30, 2024 07:53. by 金相雲 sukim@donga.com. 寂靜的廢寺址的典型全北益山彌勒寺址將上演壹場華麗的光之盛宴。除了現存的兩座石塔外，被推測為介於這兩座石塔之間的木塔，百濟時代的3塔伽藍配置也將以媒體藝術華麗地再現。特別是9層中只復原到6層的西側石塔上，形形色色的光演繹壹塊塊石頭堆起來的樣子，將觀眾們召喚到百濟時代。 該場面是9月6日至10月6日在益山彌勒寺址舉行的“彌勒寺，千年之光：彌勒寺址，探索1400年的秘密”媒體藝術的壹部分。國家遺產廳（廳長崔應天）和國家遺產振興院（院長崔永昌）將於8~10月在益山彌勒寺址等全國7個地方舉行“2024國家遺產媒體藝術”。這是從2021年開始，用信息通信技術（ICT）講述主要文化遺產中的故事的演出。 去年共吸引118萬名遊客的“國家遺產媒體藝術”今年新增了慶南晉州市晉州城和全南高興郡粉青砂器窯址，共將在7個地方舉行演出。 將於下月2日至25日舉行的晉州城媒體藝術以“溫璽美路，晉州城圖”為主題，包括矗石門媒體立面在內的13個節目將迎接觀眾。在此期間，晉州文化遺產夜遊也將同時進行，為夏夜增添韻味。9月6日至29日，將在扶余官北裏遺址及扶蘇山城以“泗沘戲劇”為主題，通過媒體藝術對實現百濟文化復興的泗沘百濟進行重新詮釋。 9月13日~10月10日，在公州公山城壹帶，以“武寧之國，燦爛的希望之光”為主題，將用媒體藝術描繪夢想百濟中興的武寧王的生平故事。錦西樓外墻展開的媒體立面與俯瞰錦江的美景完美契合，給人以神秘的氛圍。9月13日至10月6日，在高興粉青砂器窯址壹帶，將以“火花1250，在高興綻放的熱情之花粉青”為主題，用媒體藝術表現粉青砂器的美麗。 9月28日至10月20日，在水原華城，將以“萬川明月：正祖的夢想，成為光”為主題，以正祖創建的華城華西門為中心，展開融合媒體藝術和表演的演出。10月5日至27日在江陵大都護部官衙舉行的“描繪江陵”媒體藝術將展示代表江陵的栗谷李珥和蛟山許筠。 如果想提前觀看全國7處媒體藝術，可以參觀26日開幕到下月4日為止在釜山海雲臺平臺（原海雲臺歷史）舉行的“Meta Heritage”企劃展示會。

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