實力、鬥誌、品格都閃耀的韓國奧林匹克選手們. July. 30, 2024 07:52. . 韓國女子射箭在巴黎夏季奧運會團體賽決賽上與中國隊展開拉鋸戰，最終實現了10連冠。由全勛英（30歲）、林是見（21歲）、南秀賢（19歲）組成的代表隊克服了“要承接塞納河的強風和連霸偉業”的重壓感，站在了最高領獎臺。據悉，雖然三位選手都是首次參加奧運會，因此都有些擔心，但都相信在通過內部選拔賽時射出的2500發箭的力量。只看實力選拔的公正選拔體系是外國媒體稱贊為“超人境界”的韓國射箭不斷取得勝利的秘訣。 巴黎奧運會韓國代表隊打破“最弱體”的預想，從比賽初期開始就傳來了令人振奮的獎牌消息。29日，韓國代表隊最年輕的選手、女高中生潘孝珍（17歲）在10米氣步槍個人賽上刷新奧運會紀錄，獲得了韓國代表團本屆大賽第4枚、歷屆第100枚金牌。在女子10米氣手槍項目上，未能進入獎牌圈的“射擊新星”吳藝珍（19歲）和“媽媽神槍手”金藝智（32歲）分別獲得了金牌和銀牌。遊泳黃金壹代的代表選手金宇民（23歲）參加了400米自由泳比賽，在水流阻力較大的第1泳道上忍受著“最後階段四肢燃燒的感覺”，獲得了銅牌。 此次大賽韓國代表團第壹枚金牌的主人公是在擊劍男子佩劍個人賽上奪冠的“怪物劍客”吳尚旭（28歲）。這是韓國男子選手首次在佩劍個人賽上獲得奧運會金牌。吳尚旭實現了個人賽大滿貫，但比大滿貫更耀眼的是他在決賽中表現出的風度。在比賽過程中，對方選手向後摔倒，在只要獲得壹分就能獲得金牌的情況下，他仍然伸出手扶起對方。他說：“擊劍選手們都是這樣做的。賽場上存在通過競爭積累的選手們之間的友情。” 並非只有勝利的劇情。男子200米自由泳的獎牌有力爭奪者黃宣優（21歲）未能進入決賽。雖然粉絲們受到了沖擊，但選手依然堅毅。“我的遊泳生涯並沒有就此結束。這是壹次很有教訓的比賽。”男子柔道老將安保羅（30歲）連續3次挑戰奧運會獎牌，但在16強賽中被淘汰，金源鎮（32歲）雖然肩部軟骨撕裂受傷，但第三次挑戰奧運會，均無獎牌入賬。他說：“奧運會是最後的舞臺，我感到很榮幸。沒有後悔。”我們向堂堂正正地獲勝、懂得即使是輸也要輸得體面的韓國奧林匹克選手們致以熱烈的應援。

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