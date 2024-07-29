“K美術也到了紅起來的時候了”. July. 29, 2024 07:42. by 金民 kimmin@donga.com. 不僅是大型美術館、畫廊，還有年輕企劃者、作家經營的乙支路、合井壹帶的代案空間。運營親自前往首爾舉行的展示會，留下照片並用英語介紹的平臺“首爾藝術朋友”的記者兼批評家安迪•聖路易斯最近出版了用英語介紹韓國千喜年藝術家的書《Future Present：Contemporary Korea Art》。 23日在首爾鐘路區東亞媒體中心見到的聖路易斯表示：“在對韓國文化的關心爆發的今天，不僅是大眾文化，韓國的現代美術家也到了在國際上立足的時期。”作為美國人，他從2010年開始走訪韓國美術現場，向英語媒體介紹了展評。2013年回到美國，2018年再次來到韓國後，他創建了照片墻賬號“首爾藝術朋友”，至今已將首爾的展覽信息傳達給海外訂閱者。 這本書將集中講述姜瑞京、金雅英、朴嘉熙、白正基、李恩世（以上人名音譯）等20世紀70年代後期以後出生的25名作家。對於將焦點放在年輕作家身上的理由，他說：“我也是千喜壹代，所以感到親切感，感覺他們比上壹代更積極參與國際文化問題”，“我認為重新詮釋歷史和傳統、顛覆社會文化規範或積極主張個人認同感的態度等與海外文化談資有交集。” 他在意大利美術專門出版社“斯基拉”出版這本書，經歷了很多波折。首先，由於壹次性介紹很多作家，僅收錄的作品照片就超過了200張。他說：“經過與韓國的設計工作室‘Workroom’的討論，每頁都加入了像電話簿或百科全書那樣的淡橫線，便於查找。”他還說：“要想達到出版社要求的印刷水平，需要很多費用，但恰好松隱文化財團開始贊助有關新進、中堅韓國作家的英語出版物，才得以制作書籍。” 10多年來壹直關註韓國美術現場的他說：“隨著海外畫廊進軍首爾，甚至舉辦藝術博覽會，國內美術市場發生了很多變化”，“特別是新興畫廊聚集的漢南、梨泰院、經理團地區對美術現場的成長產生了影響。”同時，他還補充道，“特別是千喜年藝術家們對國際美術現場感興趣的同時，也在磨練自己的表現方式。新壹代藝術家們能夠壹起參加擴大韓國美術影響力的現場，就已經讓人非常興奮了。”

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