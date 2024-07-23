“微軟引發的IT大混亂費用可能超過1.4萬億韓元”. July. 23, 2024 07:55. by 南慧貞記者 namduck2@donga.com. 據美國有線電視新聞網（CNN）報道，因微軟（MS）的雲服務障礙引發的“全球信息技術（IT）大混亂”，其經濟費用可能超過10億美元（約1.4萬億韓元）。 據CNN21日（當地時間）報道，美國安德森經濟集團的首席執行官（CEO）帕特裏克•安德森預測，此次IT大混亂的費用將遠遠超過10億美元。安德森經濟集團是推算罷工或事業中斷等事件引發的經濟費用的特殊企業。 安德森CEO表示：“過去向美國汽車銷售公司提供服務的軟件企業CKD全球黑客攻擊產生的費用估計為10億美元。此次事件以多種方式對更多的消費者和企業產生了影響，並造成了難以修復的損失。航班取消帶來的損失和航班延誤帶來的人工費和燃料費等，比CKD事件時產生了更大的費用。” 韓國政府在掌握國內損失規模的同時，開始制定防止再次發生的對策。科學技術信息通信部20日在首爾與微軟召開緊急會議，討論了有關雲服務障礙的後續措施。科學技術信息通信部方面表示：“微軟正在最大限度地支援受害顧客公司等，正在監測是否發生追加損失。補償等問題正在與美國總公司繼續討論。”國土交通部也計劃近期與航空公司召開相關對策會議。國土部當局者表示：“目前還沒有具體討論賠償問題。為了防止類似此次事件的發生，將討論今後的對策等。”

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