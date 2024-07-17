“韓國Trot界最優秀的歌手”玄哲前往天國. July. 17, 2024 07:57. by 金素敏記者、史智媛記者 somin@donga.com. 雖然24歲來到首爾發行了第壹張專輯，但並不順利。出道5年後還收拾行李回到了故鄉釜山。但是無法回避音樂。此後，他的無名生活也壹直很漫長。但是他堅持了下來。“歌曲必須成熟。再著急也得回去。”這是他的信條。 憑借以“把好像觸手即破的妳稱為鳳仙花……”歌詞開頭的《鳳仙花戀情》在1989年獲得“KBS歌謠大賞”大賞，站在歌謠界頂峰的時候，他已經47歲了。他是壹位大器晚成的歌手。“過了60歲在考慮新曲的時候，甚至說‘這首歌大概5、6年後再出’。在大家都快速說話的時候他懂得等待。”（作曲家鄭元洙） 以特有的婉轉唱法和柔和的聲音風靡20世紀80、90年代歌壇的歌手玄哲（本名姜祥秀）15日晚在首爾廣津區壹家醫院去世。終年八十二歲。 據悉，故人在4年前接受椎間盤手術時，因神經受損導致健康惡化，最近再加上肺炎，在重癥監護室住了兩個月。據說，在包括心愛的孫子在內的家人聚在壹起的最後送行路上，家人播放了故人最珍惜的歌曲《我的心像星星壹樣》，貼近耳朵聽。“我的心像星星壹樣鱷成為天空中的星星，永遠閃耀。” 玄哲的第壹首熱門歌曲是出道14年後發行的。輾轉於租房生活的他憑借回憶起辛苦的妻子而創作的《坐立都在想著妳》（1982年）壹舉成名。當時的他40歲。接著，繼《愛情似蝴蝶》、《我的心像星星壹樣》之後，1988年發表的《鳳仙花戀情》成功讓他躋身“國民Trot（韓國演歌）歌手”的行列。他與宋大琯、雪雲道、太珍兒壹起被稱為“四大天王”，引領了韓國演歌的全盛期。 成為名人後，他也很灑脫。他是壹位操著壹口妙趣橫生的慶尚道方言，經常請後輩喝酒、吃飯的大哥。他和村裏做生意的鄰居們毫不避諱地問好，還經常乘坐地鐵等大眾交通工具。歌手太珍兒說：“玄哲前輩比誰都多情。我獲獎的時候，握著我的手哭了，我也是那麽做的”，“他是韓國Trot界最優秀的歌手，歌謠界的大明星隕落了，對此感到非常惋惜。” 故人是善行藝人，曾獲得國務總理表彰、大韓民國演藝藝術獎特別功勞獎（總統表彰）、玉冠文化勛章等。遺屬有配偶宋愛京、兒子福東、女兒貞淑。靈堂設在首爾峨山醫院，18日上午8時40分出殯。02-3010-2000

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