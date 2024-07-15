特朗普在暗殺企圖中被擊中，流血還高喊“戰鬥”. July. 15, 2024 07:48. by 密爾沃基=常駐記者文炳基 weappon@donga.com. 美國共和黨總統候選人、前總統特朗普當地時間13日在競選遊說中遭遇暗殺槍擊。特朗普被擊中右耳後被緊急疏散。他表示沒有生命危險，但包括暗殺嫌疑人在內的2人死亡，2人傷勢嚴重。因有人企圖暗殺前總統兼有力大選候選人，114天後即將舉行的美國大選將再次陷入激浪之中。 特朗普當天在賓夕法尼亞州匹茲堡附近的小城市巴特勒舉行了從15日開始舉行的共和黨全黨大會前的最後壹次遊說。這是在大選候選人正式指名之前具有“出征儀式”性質的場合。 但是，特朗普上臺10多分鐘後，遊說活動就隨著槍擊而中斷。就在特朗普指著非法移民的統計說“看看美國最糟糕的總統就任後發生的事情”的瞬間，發生了槍擊事件。在突然的槍聲和尖叫聲中，特朗普捂著耳朵，急忙俯身到講臺後面，此後又出現了幾次槍聲。 遊說舞臺上，特勤局要員和警衛們奔跑跳動，亂成壹團。特朗普的耳朵和臉上明顯有出血的血跡。特朗普在警護人員的圍繞中緊握拳頭高喊“戰鬥（fight）”，支持者連呼“美國（USA）”。特朗普被攙扶著下去，乘坐車輛離開了現場。 特朗普之後在社交媒體上表示：“子彈貫穿了右耳上部。不敢相信美國會發生這樣的事情。”大選競爭者拜登總統在聽取事件報告後，與特朗普通了電話。拜登從特拉華州別墅回到白宮後，通過對國民演講表示：“美國沒有這種暴力存在的地方。這就是我們要團結這個國家的原因。” 據悉，試圖暗殺特朗普的嫌疑人是賓夕法尼亞州出身的20歲白人男性托馬斯·馬修·克魯克斯。克魯克斯當場被擊斃，身其邊還發現了半自動突擊步槍AR-15系列的槍支。美國聯邦調查局等將此次事件定性為“企圖暗殺前總統”，正在調查其犯罪動機等。 最近，民主黨內部關於是否替換拜登候選人的爭議愈演愈烈，現在甚至出現了暗殺特朗普的企圖，預計美國總統選舉格局將再次動蕩。有預測稱，以此次事件為契機，特朗普的支持層可能會進壹步加速團結。

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