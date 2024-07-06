執政黨紛傳“金建希曾5次向韓東勛表達‘迪奧包道歉意向’，均被無視”……韓東勛否認“不好溝通”. July. 06, 2024 07:48. by 金埈馹 jikim@donga.com. 國民力量黨代表候選人韓東勛“無視金建希短信”的爭議突然成為7月23日執政黨全黨大會的核心爭論焦點。在第22屆議會選舉之前的1月份，尹錫悅總統夫人金建希5次就自己“收受迪奧包爭議”向當時擔任執政黨緊急對策委員長的韓東勛發送短信，5次表達道歉意向，但全部被韓東勛候無視，這種說法引發了爭議。韓東勛5日表示，“議會選舉期間通過官方通道與總統室進行了溝通”，斷然否定了“拒絕溝通”的爭議。但韓東勛的黨代表競爭對手們和親尹錫悅陣營集中強調“尹-韓矛盾”和“韓東勛背叛論”，展開了攻勢。 韓東勛當天在首爾市龍山區會見記者時，就上述爭議表示：“為什麽現在這個時候出現這樣的說法，令人驚訝。我認為執政黨的緊急對策委員會委員長和總統夫人以私下方式進行公務、政務上的討論，都是不合適的。”其核心要義是，懷疑這是全黨大會即將召開之際親尹陣營的攻勢。他還說：“與總統室進行過溝通，為了減輕國民的擔心，多次表達了無論以何種方式（金建希）都需要道歉的意見。”不過，他並沒有否認收到金建希短信的事實。 其他黨代表競爭對手針對韓東勛表示：“韓東勛的錯誤行為對議會選舉的失敗也產生了影響。”親尹陣營的候選人元喜龍表示：“外界對‘絕尹’（與尹錫悅總統斷絕關系）的評價沒有錯。在追究公與私之前，這在人性上是不禮貌的。”候選人羅卿援則表示：“韓東勛的判斷力不成熟。哪怕是現在，也應該向黨員和國民道歉。”另壹名候選人尹相現針鋒相對地說：“以這種信賴關系，怎麽能履行執政黨黨代表的職務呢?” 對於在距離黨代表選舉還有半個多月的時候短信爭議愈演愈烈，執政黨內有分析認為，像去年的3月8日全黨大會壹樣，親尹陣營的攻勢將全面展開。親尹陣營的壹名議員表示：“這表明了總統和韓東勛的關系跨越了魯比孔河。金建希可能感到了侮辱感。”相反，親韓東勛派議員反駁稱，“這是（親尹陣營）公開（公開）金建希‘嘗試秘密聯系人政治’的自殘行為。”

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