憑借美式足球戰勝美國的日本部活的力量. July. 06, 2024 07:45. . 日本20歲以下美式足球（美式橄欖球•American football）國家隊戰勝了美國隊。讀得沒錯。日本在美式足球項目上戰勝了美國。而且還是雙倍的分數。上月26日在加拿大舉行的國際美式足球聯合會（IFAF）20歲以下世界錦標賽半決賽上，日本隊以41比20擊敗了美國隊。綜合各年齡段，日本美式足球國家隊戰勝美國隊尚屬首次。 如果說對日本“棒球少年”來說，是甲子園，即全國高中棒球錦標賽是夢想的舞臺，那麽對“足球少年”來說，則是“聖誕碗（Christmas Bowl）”。日本全國高中美式足球錦標賽決賽的該比賽是在聖誕節時舉行的，因此得名。講述參加部活（社團活動）時以參加這場比賽為目標的主人公故事的漫畫《光速跑者21號》也在日本大受歡迎。日本有105所高中設有美式足球部。這與韓國高中棒球部（106個）的水平差不多。 如果確認在日本全國高中體育聯盟登記的各項目球隊數，就會得出在韓國很難想象的結果。以去年11月為基準，日本高中籃球部是男子部4194個、女子部3617個。韓國男子部和女子部分別為30個和19個。另外，日本高中排球部男排和女排分別為2756個和3689個。而韓國（高中排球）男子部和女子部分別只有23個和17個。因此，韓國和日本在這兩個項目上的實力差距拉大到可以用“遙遠”來形容，這也許不足為奇。日本（3844個）的男高部足球隊數是韓國（100個）的近40倍。韓國在國際足聯（FIFA）排名中最後壹次領先日本是在2018年6月。 在日本運動部如此多的最大原因是，夢想成為職業選手的學生和想作為興趣運動的學生通過部活壹起流汗。換句話說，夢想成為職業選手的學生也要學習。相反，在韓國加入運動部意味著將“全身心”投入到運動中。因此，要找到願意把孩子送到運動部的家長越來越難。 韓國也有壹些人想通過俱樂部隊尋求變化。但是所謂的“精英”選手們仍然經常對他們投以冷嘲熱諷的目光。高中棒球俱樂部隊盆唐BC因選手供需問題表示撤回參加周末聯賽的意向後，某體育專門媒體還發表了“不要隨意組建俱樂部”的專欄。 相反，俱樂部隊要滿滿當當。因此，應該像日本那樣，營造不運動的學生占少數的氛圍。只有這樣，我們的孩子才能健康地生活下去。小時候愛上某個項目的所有人沒有任何理由把職業選手或奧運會金牌得主作為目標。盡管如此，還是會有人夢想著用美式足球戰勝美國，並為實現這個夢想而努力。這就是體育所具有的力量。給孩子們送去流汗的自由吧。

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