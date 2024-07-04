德約科維奇接受膝蓋手術27天後重返賽場，溫網首輪輕松過關. July. 04, 2024 08:28. by 金正勛記者 hun@donga.com. 如果不是灰色護膝，很難相信接受手術才27天。諾瓦克•德約科維奇（37歲•塞爾維亞•世界排名第2位）向著大滿貫網球賽男女合計歷屆最多冠軍記錄（25次）邁出了第壹步。3日，德約科維奇在溫布爾登網球公開賽男子單打第壹輪比賽中，經過1小時58分鐘的較量，以3比0（6比1、6比2、 6比2）戰勝了維特•科普裏瓦（27歲•捷克•第123位）。英國日刊《衛報》評價說：“這是壹場沒必要提升至第二檔就輕松拿下的完勝。 德約科維奇在法國公開賽四分之壹決賽前的上月5日表示，“被診斷為右膝蓋半月板破裂”，宣布棄權。第二天接受了手術。手術後首次參加實戰比賽的德約科維奇表示：“如果是其他比賽，我不會冒險，但因為太愛溫布爾登網球公開賽，所以參加了比賽。我對今天的比賽非常滿意。”德約科維奇壹有機會就會說：“我想在溫布爾登網球公開賽上奪冠，所以開始打網球。” 在溫布爾登網球公開賽上，有從頭到腳必須穿白色服裝的規定。溫布爾登網球公開賽最多冠軍記錄（8次）保持者羅傑•費德勒（43歲•瑞士•退役）在2013年大賽時，曾因運動鞋底是橘黃色而被要求“換鞋穿”。德約科維奇當天戴的灰色護膝也可能成為問題。德約科維奇說：“不管怎麽找，都找不到白色護具，所以向主辦方請求諒解。從下壹場比賽開始，我會更加努力地尋找，爭取能夠帶著白色護具出場。”挑戰溫布爾登網球公開賽最多冠軍紀錄的德約科維奇將於4日與雅各布•費恩利（23歲•英國•第277位）進行第2輪比賽。

한국어