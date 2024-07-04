戰爭中的以色列也擔心韓國的“低生育戰爭”. July. 04, 2024 08:27. . “擔心韓國的出生率僅為0.8。” 上月25日，以色列前總理貝內特作為演講者出現在特拉維夫大學舉行的論壇上。有傳言稱，內塔尼亞胡總理下臺後他將重新掌權。他說，以色列從去年10月起與巴勒斯坦武裝團體哈馬斯展開戰爭，但以色列在經濟、社會方面仍擁有強大的復原能力，其秘訣是出生率達到3.0。他把韓國指為剛好相反的國家。 特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克、美國舊金山法學院名譽教授喬安妮·威廉姆斯等擔心韓國低生育率的名人很多。在距離首爾8000公裏的特拉維夫聽到同樣的話後，再次感受到了韓國的情況有多麽嚴重。如果知道去年第四季度（10月-12月）出生率為0.65，貝內特會在今後的演講中更多提及韓國的情況。 記者上個月23日至27日在以色列見到很多市民和政界、財界相關人士，即使不問他們也自豪地說“有幾個孩子，幾個孫子”，炫耀著人丁興旺的後代。吸引韓亞銀行、NH農協銀行等資金投資信息技術初創企業的風險資本“咱們壹夥（Ourcrowd）”的首席執行官約翰·梅德韋傑夫表示：“我有4個子女和15個孫子。其中8個孫子是長子所生。” 以色列的高出生率與漂泊2000多年後好不容易建立國家、被阿拉伯國家包圍經常進行戰爭的情況有關。如果在“頁數”上落後就有可能再次失去國家的現實性恐懼，延續到了鼓勵生育和養育的社會氛圍。 不過，沒有必要無條件羨慕以色列。這是因為出生率增加的主角是極端正統猶太人（哈瑞迪）。他們平均生育6.6名子女。這是普通猶太人（2.5人）的三倍左右。來到耶路撒冷猶太教聖地“哭墻”時，也有很多哈瑞迪女性跟隨長長的絡腮胡上戴著黑色衣服和帽子的哈瑞迪丈夫後面，帶著七八名子女前往。 2009年哈瑞迪人口為75萬人，2022年增至128萬人。這占總人口945萬名的13.5%。到2035年，這壹比例將增至19%。 眾所周知，哈瑞迪沒有接受正規教育，也沒有職業，靠政府補貼勉強維持生計。不承擔兵役和納稅義務，貧困率也達到44%，給整個社會帶來相當大的負擔。上個月25日以色列最高法院判決“哈雷迪也要履行兵役義務”後，他們強烈反對，並展開了暴力示威。 在討論低出生率時經常出現的“只有改善房價、私教育費、工作崗位、保育制度等，出生率才能提高”的指摘是正確的。但也不能否認，所有這些政策本質上都是針對白領階層的。在養育環境比韓國優越、房價和課外教育費負擔較輕的北歐，出生率也在迅速下降。芬蘭的生育率2013年為1.75，但10年後的去年降至1.26，創下歷史新低。 即，擴大福利制度等政策無法帶來有意義的人口增加，這壹點在很多國家得到了證明。考慮到這壹點，現在不應該將人口消失危機視為“緊急狀態”，而應該將其認定為常數。雖然損失無可奈何，但集中於將損失降到最低的方案還算是現實的。

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