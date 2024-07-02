越線的以色列與真主黨. July. 02, 2024 08:20. . 以色列和真主黨連日來不斷發表超高難度的言論。之所以使用”超高難度”這壹罕見的描述，是因為第壹次看到這種罕見的口水戰。就戰爭而言，無論事先積累了多麽充分的理由，壹開始都是隱秘地偷襲。但兩國卻以明天，不，壹小時後就要開戰的氣勢，發表了高調的發言。那樣的光說不練，已經好幾個月了。現在甚至讓人覺得這些發言是為了讓對方放松警惕的虛虛實實的作戰。 伊朗、美國也加入了這壹行列。伊朗現在也不是與以色列進行正規戰的時候。上次兩國各進行了壹次攻擊，那並不是戰爭意誌，而是表示不再擴大戰爭的信號。 但隨著以色列和真主黨之間的緊張加劇，伊朗再次表明了參戰意向。美國為阻止戰爭做出了拼命的努力，但同時也表示：“如果真的發生戰爭，我們將支援以色列。”這似乎是不想在選舉季裏失去猶太人支持的同時阻止真主黨或伊朗的戰爭意誌的強硬政策。 說話的力度如此高漲，意味著兩國內心都在擔心戰爭帶來的負擔和後果。盡管如此，言語、炮擊和轟炸已經超過了警戒線。兩國的政治領導人已經到了戰爭雖然會提前毀滅、但即使不戰也會導致毀滅的地步。看來戰爭已無法避免。問題是沖突的規模和時間。 壹些人說，真主黨強大到讓以色列丟臉的程度。筆者並不這麽認為。也有人推測，以色列已經在加沙戰爭中精疲力盡，因此會小心應對真主黨的攻擊。更有可能是進行更大膽、更具破壞性、意想不到的攻擊。中東和世界正變得更加困難。

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