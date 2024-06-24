從明年開始晚上也可以遊覽慶熙宮. June. 24, 2024 07:25. by 李采完記者 chaewani@donga.com. “晚上看慶熙宮是漢陽開放後的第壹次。” 21日下午，在首爾鐘路區慶熙宮前聚集了20多名市民。歷史解說家朴光日（人名音譯下同）在參加慶熙宮自向大眾開放的2002年以來，首次在夜間開門的“慶熙宮夜行”的市民們面前這樣說道。穿著朝鮮時代內侍府服裝的朴某當天與市民們壹起在慶熙宮各處轉悠了約2個小時，講述了有關宮廷的故事。 在首爾5大宮殿（景福宮、昌德宮、德壽宮、昌慶宮、慶熙宮）中唯壹在夜間關門的慶熙宮計劃從明年開始正式向普通市民開放。此前，與其他宮殿不同，慶熙宮沒有照明設施，因此無法在夜間開放，但負責管理慶熙宮的首爾歷史博物館最近確保了相關預算。 從21日開始為期兩天的“慶熙宮夜行”在從明年開始正式進行的夜間開放之前，從示範事業的角度出發開始試行。招募100名市民參加夜遊的公告壹經發布，當天招募工作就瞬間結束，反響非常熱烈。 實際上，21日參加活動的市民們對第壹次看到的慶熙宮夜景發出了感嘆。特別是，慶熙宮從日落前開始，逐漸變暗，增添了淡淡的氣氛，現場爆發出歡呼聲。上班族鄭元植（33歲）說：“平時景福宮或其他宮殿都有夜行，但唯獨慶熙宮沒有，所以感到很遺憾”，“聽到消息後（招募工作）壹啟動就申請了，這樣還能聽到歷史故事，夜間遊覽慶熙宮，意義深遠。” 首爾歷史博物館計劃在每年春季舉行的“宮廷文化慶典”上，從明年開始夜間也開放慶熙宮。博物館相關人士表示：“此前慶熙宮在夜間不開放，慶典的最後往往都以參觀宗廟收尾”，“現在計劃讓慶熙宮夜遊也成為代表節目。”與示範事業不同，正在討論增加次數和參與人員的方案。

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