韓裔DJ Peggy Gou發行首張正規專輯,吸引眾多國內粉絲. June. 24, 2024 07:25. by 崔智善 aurinko@donga.com. “為什麽喜歡Peggy Gou?歌曲讓人上癮,看起來很有自信。好像變成了帥氣的人。” 這是最近發表首張正規專輯《I Hear You》的DJ Peggy Gou(33歲)的專輯快閃現場。肩上掛著耳機的尹奎延(21歲•人名音譯下同)在購買新唱片LP唱片時這樣說道。對House Music(又稱浩室音樂)和DJ不感興趣的人可能會感到陌生,但Peggy Gou是當今世界上最有名的韓國DJ。她是首位在海外著名俱樂部德國柏林貝爾格海因舉行演出的韓裔DJ,在電子音樂雜誌《DJ Mac》去年評選的“DJ前100名”中,她排名第9位,創下了該榜單的女性歷史最高紀錄。英國廣播公司(BBC)將她選為2024年值得關註的藝人第三位,並評價表示,“DJ界的超級明星。只要是懂浩室音樂的人,沒有人會不知道Peggy Gou是誰。” Peggy Gou出生於韓國仁川,15歲時前往英國倫敦留學。大學入學後迷上了DJ之路,2016年發行首張迷妳專輯後以歐洲為中心進行了活動。特別是去年發表的《(It goes like)Nanana》大受歡迎,開始在世界範圍內廣為人知。Techno House體裁的該音樂在令人上癮的旋律上添加了她本人夢幻般的聲音,在Spotify上播放了4.6億次以上。 不僅是音樂,結合韓國文化的感性MV也給海外粉絲帶來了新鮮感。她的歌曲《Starry Night》MV以羌羌水越來為主題,《I Go》中出現了讓人聯想到韓國練歌房畫面的歌詞字幕。混合使用韓語和英語歌詞的她在專輯封面上也直接使用韓文“구”等,將韓文活用為視覺形象。此次新專輯中收錄了《(It goes like)Nanana》和采樣伽椰琴聲音的《Seoulsi Peggygou》等10首歌曲。 在韓國,她被稱為“帥氣的姐姐”的代名詞。如果說之前女性DJ以苗條的身材或漂亮的臉蛋受到關註的事情很多,那麽Peggy Gou則以堅實的實力和堂堂正正的態度、領袖風範為先導。不愧是倫敦時尚大學出身,她吸引了眾多對時尚非常感興趣的女粉絲們的視線。最近在首爾汝矣島“現代首爾”舉行的專輯快閃店也有很多女性粉絲。 大眾音樂評論家金允河評價道:“Peggy Gou具備了制作熱門歌曲的能力和感性的視覺效果、酷酷的DJ態度等世界年輕人所希望的藝人的面貌。”

