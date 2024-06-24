“如此方式的佐渡礦山”是對歷史的侮辱. June. 24, 2024 07:25. . 在日本新潟縣，有壹個名為“讓佐渡成為世界遺產的團體”。雖然是民間組織，但事實上是為了申請佐渡礦山成為世界文化遺產而進行多種宣傳活動的官方團體。在去年的入冊宣傳活動，該組織公開了2分10秒的助威曲和視頻。在悅耳的歡快旋律中，還有“火熱的心，壹定要實現這個夢想。想向世界宣傳的世界遺產”的歌詞。此外，還有可愛卡通形象登場的動畫MV和年輕男女在佐渡礦山前活潑跳舞的短視頻。雖然不知道會不會給地區居民助興，但只要是稍微了解日帝強占時期強制勞動歷史的韓國人看到，不僅會感到不快，還會感到侮辱。 制作歌曲和MV並出演視頻的年輕人是位於新潟縣的兩年制專科大學“K-pop娛樂系”的學生。該大學還發布了受該團體委托制作的音樂和視頻的報道資料，其宣傳語中還有“聚集了全國想要學習K-pop的學生的學校”的內容。應該如何理解對韓國有好感、喜歡K-pop的日本年輕人參與（或被利用）歪曲歷史的樣子呢？究竟是要指責肆意隱瞞歷史的日本政府，還是責怪沒有學習歷史的無知年輕人，真是令人搞不清。 只宣傳自豪歷史、卻掩蓋黑暗歷史，是日本長久以來的手法。日本政府在2015年將軍艦島（端島）海底煤礦列入世界遺產時，也承諾“將采取措施紀念遇難者”。但是，“產業遺產信息中心”建在距離軍艦島1000公裏的東京市中心，而且也沒有如實記錄歧視朝鮮人和侵犯人權的事實。 日本政府應該可以說，“我們說的要紀念犧牲者，又不是承諾壹定在現場進行反省”。但是，正是因為這種態度，聯合國教科文組織的國際古跡遺址理事會向佐渡礦山下達了暫停登記入刪勸告，並明確表示“應在現場（at the site level）全面（comprehensively）開發所有時間段（all periods）的全部歷史（whole history）。”該理事會今年評價的36處世界遺產候選地中，下達上述內容勸告的只有佐渡礦山。也就是說，如果記錄不如此明確，無論如何都會耍小聰明，最終會扭曲歷史。 沒有壹個國家比日本更清楚記錄和紀念歷史意味著什麽。佐渡礦山入口處有壹座名為“無宿人之墓”的墓碑。這是紀念江戶時代沒有房子、沒有戶籍、在大城市流浪後被抓來做工、在井下失去生命者的紀念碑。日本每年都會給露宿者、居住不明者樹碑，安慰他們的靈魂。這樣的國家對於發動戰爭、強行帶走的朝鮮人，卻連名冊都不公開。 將命運寄托在佐渡礦山申遺的新潟縣22日舉行了名為“世界遺產登記縣民會議總會”的半官方活動，表示“長久以來的願望即將實現”，高呼民間與官方全力團結。他們不顧國際機構的勸告，只努力召開團結大會，高呼要按照自己提交的申請登載為世界遺產。與對歷史缺乏最起碼誠意的國家，能夠談論什麽友好、謀求改善關系嗎？更不要期待反省了。希望他們能夠切實履行國際社會對於記錄事實的要求。

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