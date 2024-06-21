“青年教會努力改變失去本質的現有教會”. June. 21, 2024 07:47. by 李鎭求 sys1201@donga.com. “青年教會不僅僅是年輕人聚在壹起，而是青年們努力改變被傳統和制度束縛而失去本質的現有教會。” 18日，在京畿道坡州市HanSoMang教會（委任牧師柳永模•人名音譯下同）見到的HanSoMang青年教會牧師金東柱就最近在教界建立“青年教會”的地方增加的原因做出了上述說明。青年教會是將隸屬於現有教會的青年部獨立為青年獨立運用財政、行政等的教會內教會。HanSoMang青年教會於去年1月從總教會獨立出來。 金牧師表示：“MZ壹代的特點之壹是，如果組織文化不合理，他們不會表達不滿，而是選擇安靜地離開”，“教會也沒有什麽不同。”“現在的青年們對只許州官放火，不許百姓點燈的行為作風非常敏感。基督教徒不是有外界期待的樣子嘛。但是看到與不值得信任的人沒有什麽差別，甚至比那些人還差勁的樣子，就自然而然地產生了為什麽要去教會的懷疑感。因此，不僅沒有新人加入，很多青年紛紛離開了。” 金牧師還表示，“已經是成年人了，在現有教會仍然像對待孩子壹樣對待青年，這也是青年們遠離教會的原因之壹。”20~30多歲，甚至未婚時，40多歲的人也在青年部活動，就像初高中生壹樣，牧師或教會大人們決定壹切，青年們只跟著走。金牧師說：“第壹次上任後，在青年部的聊天群裏打招呼，60多人中只有2人回應了‘妳好’的問候，對青年部的活動沒有任何期待。” HanSoMang青年教會的財政是用青年們的捐款來充當的。去年因為是成立初期，所以得到了部分支援，但是從今年開始全部自行解決。勤務等牧會活動也都是自己企劃進行的。宗教界出乎意料地歧視女性，甚至有些教團仍然不承認女牧師和女長老。但是，HanSoMang青年教會的局長、組長等運營委員大部分都是女性。金牧師說：“局長由我任命，組長由局長們選拔”，“完全沒有優待女性，這是根據之前的活動和領導能力自行選拔的結果。” 變化導致了信徒數的增加。在建立青年教會之前的2021年，平均禮拜人員為110多人，但現在增加到了350多人。據說，離開HanSoMang教會後回來的青年有壹半，其余大部分都是想去其他教會但最終沒去的青年。他說：“青年們只是對教會感到失望，並沒有放棄信仰，所以看到只要教會發生變化，他們就會重新回來。” 金牧師表示：“試圖激活青年教會或青年部而失敗的地方的共同點是教會的大人們說‘只要看著’或‘必要時幫忙’而夾在運營和活動中的地方”，“如果仍然把在社會上已經作為成人活動的青年們視為不成熟、需要照顧的對象，那麽誰會願意來教會呢？”

한국어