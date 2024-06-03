訓練兵死亡，“女中隊長”是本質嗎？. June. 03, 2024 07:54. . 壹名陸軍訓練兵在5月23日接受軍紀訓練（體罰）時暈倒，兩天後死亡。夢想成為護士的該訓練兵在訓練時，入伍還不到9天。但據調查，訓練兵背著超過20公斤的軍裝，進行了1個多小時的俯臥撐和排名先後的跑步。據說，訓練非常殘酷，士兵被送往醫院時肌肉已壞死。據推測，有毒物質引起的敗血性休克是死亡原因。 明顯違反規定。陸軍規定中明確規定，為防止軍紀教育變質為殘酷行為，“要特別註意不要有侵犯人權的嫌疑”。雖然進行了口頭教育，但只有反復犯同樣的錯誤、拿到訓練兵的確認書後才能實施。尤其要考慮訓練兵的身體狀態，訓練超過1小時就要讓其休息10分鐘以上。法院表示，讓下屬軍官立正1個多小時的壹名大隊長被解雇是正當的，並宣判該指示是“殘酷行為”。這壹判決是4年之前做出的。 在此次事件中，指示訓練的中隊長（大尉）和副中隊長（中尉）正在接受民間警察的調查。軍方認為，他們涉嫌業務上過失殺人。在該部隊待過的士兵之間，也出現了以前也進行過嚴酷的軍紀訓練的主張。警方不僅要查明此次事件，還要徹底查明以前是否經常發生違反規定的軍紀訓練，預防和監視部隊的指揮體系是否正常運轉。軍方應以調查結果為基礎，制定對策，防止類似事件再次發生。為此，需要正確分析原因並摸索解決方法。 但令人意外的是，網上出現最強烈的是“厭惡異性”的壞做法。理由是，指示訓練的中隊長是女性。在以男性為主的網站上，上傳了數千篇有關中隊長的實名和大學出身的文章。“這是壹名對體力極限壹無所知的女性擔任指揮官而發生的事情”“因為是女軍人，所以為了打擊男性訓練兵的銳氣而進行了不合理的訓練”的猜測接連不斷。有人上傳女中隊長的照片，並寫道“從剪短發來看，好像是厭惡男性的女權主義者”，這篇文章收到了有數百個“點贊”。 這種行為不僅擾亂了事件的本質，還侮辱了訓練兵的死亡。如果說加害者的性別存在問題，那麽如何解釋最近10年間（2013-2022年）因軍紀事故死亡的655人的加害者大多數是男性？如果是因為對體力有限的無知或惡意而做出這樣的事情，賦予他們軍紀訓練權限並放任不管的軍隊指揮體系難道不是問題嗎？ 絲毫沒有袒護嫌疑人的想法。調查機關應該認真傾聽“這實際上不是國家權力的‘拷問致死’嗎?”的指責，徹底調查，懲壹儆百。但是，如果把壹兩個人當作惡魔進行指責，除了“正義得到了體現”的痛快的錯覺之外，沒有其他收獲。厭惡異性的人難道不是覺得“機會來了”而泄憤嗎？ 以這種事件為契機，國民的關心和公憤是非常有限的“社會資源”。時間壹長，就會被其他問題擠掉，消失在漠不關心的陰影中。政府和國會要想出臺正確的對策，不應該以特定人的性別、年齡、種族為依據，側重於打倒某壹集團，而是應該正確指出系統中受損的部位在哪裏。這是對無端失去生命的青年的最起碼禮儀。

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