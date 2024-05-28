哈馬斯向特拉維夫發射火箭，以色列對拉法難民村展開報復性攻擊. May. 28, 2024 08:09. by 開羅=金基潤 常駐記者 pep@donga.com. 圍繞巴勒斯坦加沙地帶最南端城市拉法，以色列和哈馬斯之間的交戰正在激化。特別是以色列26日攻擊拉法市西部的塔爾-蘇爾坦難民村壹事，巴勒斯坦方面憤怒地表示：“違背了不攻擊人道主義地區的承諾。”巴方還敦促伊斯蘭國家發動對以色列的起義。以色列則針鋒相對地表示：“哈馬斯在同壹天率先發動了火箭攻擊，有必要對哈馬斯幹部進行掃蕩。” 據英國廣播公司（BBC）等媒體報道，哈馬斯當天從拉法壹帶向以色列最大城市特拉維夫、赫爾茲利亞、克拉帕沙裏亞胡、拉馬特-哈沙倫、佩塔提克瓦等中北部主要城市發射了至少8枚火箭。這是哈馬斯自去年12月向特拉維夫發射火箭後，時隔6個月再次向特拉維夫發射火箭。受此影響，各地響起了導彈警報，“鐵穹”防空系統開始運作。但以色列方面表示：“攔截了部分火箭，人員傷亡只有1人。” 幾個小時後，以色列對拉法進行了報復性攻擊，至少有35名巴勒斯坦居民死亡。特別是聚集在塔爾-蘇爾坦難民村的女性、兒童等大舉犧牲。 巴勒斯坦方面憤怒地表示：“對難民村的攻擊是大屠殺。”巴勒斯坦紅新月會也通過社交媒體X（原推特）表示擔憂，稱“目前搜索和救援工作仍在進行，傷亡人數將會增加”。聯合國最高司法機構國際法院（ICJ）24日命令以色列“停止對加沙地帶的襲擊”，但以色列對此選擇無視，這壹點也被認為是問題所在。 以色列軍方反駁說：“襲擊了哈馬斯恐怖分子活動的拉法所在的哈馬斯設施”，這是正當的軍事行動。此次攻擊還擊斃了在哈馬斯負責資金管理的高層幹部亞辛•拉維亞和卡萊德•納紮爾。但是，以軍方補充說：“我們接到了因該攻擊引起的火災，相關地區的多名平民受到損失的報告”，“軍方正在調查事實關系。” 但是，隨著哈馬斯表示將進行追加報復，雙方的交戰再次激化。哈馬斯表示：“對占領軍在難民帳篷裏犯下的屠殺感到憤怒”，“不僅是約旦河西岸地區和耶路撒冷的居民，就連海外的巴勒斯坦國民也要起義。”雙方原定於28日在埃及開羅舉行的停戰談判也有可能出現差池。哈馬斯表示：“如果以色列不停止對加沙地帶的攻擊，就不會釋放被扣押的以色列平民人質。”

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