尹錫悅會見李強……擴大韓中自貿協定，加強經濟合作. May. 27, 2024 08:06. by 張寬錫 jks@donga.com. 尹錫悅總統在與以第九次韓中日領導人會議為契機訪韓的中國總理李強舉行會談時表示：“韓中兩國面臨的共同挑戰課題非常嚴峻。正如過去30多年裏韓中兩國共同克服各種難關，為彼此的發展和成長做出了貢獻壹樣，希望兩國在全球復合危機中繼續加強合作。”據悉，韓中當天討論了經濟、貿易合作、加強人文交流等問題，並討論了擴大韓中自貿協定的具體方案。尹錫悅就任後壹直致力於通過《華盛頓宣言》等韓美日安保合作制度化、加強經濟合作，這壹次同時強調了經濟相互依存度高的區域內韓中日合作。 尹錫悅當天下午與訪韓的李強在龍山總統室舉行的會談中表示：“烏克蘭戰爭、以色列哈馬斯事態持續，世界經濟的不確定性也在加重。希望兩國加強交流與合作，相互尊重，追求共同利益。”尹錫悅和李強的會談是繼去年9月在印度尼西亞雅加達以東盟峰會為契機舉行的會談之後的第二次。 李強轉達了中國國家主席習近平的問候，對韓方熱情款待中國代表團壹行表示感謝。他還表示：“我們堅持開放包容，凝聚共識，消除分歧，保持了良好的合作氛圍。我們壹直堅持互利共贏，加強實質性合作和利益融合，促進了共同發展和繁榮。”據悉，在美中供應鏈矛盾的情況下，韓中會談的焦點是討論擴大經濟通商合作的方案。據悉，韓中兩國還就韓半島局勢進行了討論。尹錫悅在上次會談時曾對李克強總理表示，“朝核問題越是惡化，韓美日合作就越要加強”，要求中國在朝核問題上誠實履行責任。 尹錫悅還將與日本首相岸田文雄舉行首腦會談，討論擴大兩國合作的方案。這是繼去年5月韓日首腦會談後，岸田時隔壹年再次訪韓。在明年迎來韓日邦交正常化60周年之際，會談中是否會強調兩國國民能夠切身感受到的韓日關系改善的實際利益，備受關註。韓日首腦在強調韓美日安保合作的同時，還會強調經濟相互依賴度高的韓中日之間合作的必要性。也有人說，可能會要求中國采取積極措施，以應對朝核、導技術高度化等安全威脅。

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