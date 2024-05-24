“孩子們的教育也是佛祖之路……寺廟也進到幼兒園裏去了”. May. 24, 2024 08:07. by 李鎭求 sys1201@donga.com. “不是建寺廟，而是建了幼兒園。” 21日，在仁川江華郡法王寺見到的會主啟成（音）大師被問到寺院為什麽沒有大雄殿時，做出了上述回答。法王寺是壹座特殊的寺廟，沒有像普通寺廟中的大雄殿壹樣的殿閣，只有幼兒園和托兒所建築。雖然入口處寫著法王寺，但與寺廟相關的設施只有位於幼兒園建築物3層的法堂。啟成大師說：“不是建造寺廟和幼兒園，而是先建造了幼兒園建築。” 平時喜歡孩子的他為了改善佛教的形象和便於傳教等，於1991年在這裏設立了大象幼兒園。從包括半地下在內的1層建築開始，連法堂都沒有，之後通過擴建在3層設立了法堂。“雖然起到法堂的作用，但大部分時間都用作孩子們學習跆拳道和玩耍的體育館。孩子們明朗地玩耍的樣子在佛祖看來不是更好嗎。哈哈哈。” 他說：“雖然是在宗教設施內建立的幼兒園，但絕對不會強迫宗教信仰，也不會特意去傳授。”就像聖誕節給孩子們講聖誕節的意義和由來、聖誕老人的故事壹樣，除了在佛誕節給孩子們講幾個小時的意義和由來之外，和普通幼兒園的教育課程壹樣。相反，學費包括教育費、零食費、教材費等，每月平均只需5萬韓元左右，非常低廉。因為不想獲得收益，也不需要，通過國家和地方自治團體的支援、施舍等就足夠了。 當然也不是沒有困難的時間。他說：“初期因為學校和後輩大師們無法提供贊助金，所以好幾年都沒能參加大學同學會（東國大學僧伽學系）。”因為不僅是施舍，連私房錢也全部投入到了幼兒園。成立初期，由於周圍沒有合適的住宿設施，甚至為住在遠處的教師和職員準備了宿舍。隨著這種熱情被周圍人熟知，越來越多的父母將孩子托付給幼兒園，因此2004年在幼兒園旁邊還開設了專門負責嬰兒的托兒所（大象托兒所）。隨著“照顧得好”、“值得信賴”的口碑傳開，江華郡經營困難的附近其他托兒所也委托給了他們，現在甚至連首爾和仁川地區的幼兒園、托兒所的相關人士也前來參觀。目前有50多名教師、輔助教師、職員等照顧著3個幼兒園、托兒所的200多名孩子。 30多年後，長大成人的孩子們又把自己的孩子送回來，也有成為幼兒園教師回來的孩子。因此，受低出生率的影響，不僅是江華地區，就連壹般城市幼兒園、托兒所也很難招到學生，但是大象幼兒園卻只能通過抽簽入學，人氣非常高。據說，托兒所在1年前排隊等候也很難進入。 啟成大師說：“看著孩子們開心地玩耍，感到非常幸福”，“像管教好孩子們壹樣，哪還需走佛祖之路呢？”

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