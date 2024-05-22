將獻身精神和崇高意志承載在太極旗紀念牌中. May. 22, 2024 07:44. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 國家報勛部21日將在首爾市龍山區首爾地方報勛廳舉行活動，選定繼承獨立有功人員和國家有功人員先輩的遺志、獻身於國家的“名譽報勛家族”，贈送太極旗紀念牌。主人公是韓東大學教授大衛·林頓（韓國名印大衛）和10名制服工作人員等共11人。紀念牌是在金章形態的太極旗下端刻有功者先輩和後代照片的形態制作的。報勛部解釋說，這意味著要永遠銘記光榮的獻身精神，繼承崇高的意志。 林頓的曾祖父威廉·林頓(韓國名印頓·1891-1960）1912年作為美國傳教士來到韓國，經歷了日帝強占時期和韓國戰爭，48年間在忠清和湖南地區獻身於傳教和教育事業。他在1919年贊助了群山萬歲運動的準備工作，1936年因拒絕日帝強迫參拜神社而被驅逐出境。韓國政府為了紀念他的獨立運動功績，於2010年追授了建國勛章愛族章。不久前當選國民力量黨籍國會議員的印曜翰（美國名：約翰·林頓）也是他的孫子。此外，林頓的祖父休·林頓作為美國海軍大尉參加了韓國戰爭時期的仁川登陸作戰。他們的後代林頓於2014年特例加入韓國籍。 在京畿道富川消防署工作的孔炳三（音）消防尉的曾祖父、愛國志士孔七寶（1995年追授總統表彰）於1919年3月因水原烏山市場萬歲運動入獄，受到日帝嚴刑拷打，因後遺癥於1939年10月殉國。孔炳三的祖父是參加韓國戰爭並在戰鬥中受傷而失去雙眼的國家有功人員，父親也是越南戰爭參戰受傷者。 陸軍勤務支援團儀仗大隊所屬的下士申恩貞的曾祖父和祖父也是護國英雄。曾祖父申禹鉉愛國志士（1963年追授建國勛章獨立章）在1905年帶頭參加義兵抗日鬥爭，祖父是參加越南戰爭的國家有功人員。 此外，日帝強占時期在滿洲培養獨立軍的新興武官學校校長李世榮（1963年追授建國勛章獨立章）的後人、陸軍中尉玄在天和入伍光復軍、帶頭進行抗日鬥爭的李石麟志士（1990年追授建國勛章愛族章）的孫子、消防校李清洛等人也被選定為“光榮的報勛家族”。

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