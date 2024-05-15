“國立中央博物館保管佛像的手消失了”. May. 15, 2024 07:45. by 史智媛記者 4g1@donga.com. 據悉，從京畿抱川市白雲山的寺廟興龍寺遺址出土後，由國立中央博物館保管的兩尊佛像的手部分消失了。博物館表示，“（移交後）手確實消失了”，出面了解事情的原委。 14日，大韓佛教曹溪宗興龍寺住持道巖大師表示“1924年在興龍寺遺址出土，國立中央博物館收藏的兩尊鐵佛的手消失了”，要求博物館方面進行解釋。佛像被推測為是統壹新羅末期僧侶道詵國師創建興龍寺前身內院寺時制作的釋迦牟尼佛和地藏菩薩像。出土後於1925年移交至朝鮮總督府博物館，1945年12月國立中央博物館成立後也壹直歸國家所有。 從出土時的照片來看，佛像是有手的。另外，當時朝鮮總督府制作的《興龍寺發現鐵佛和運輸》文件中也記載“釋迦牟尼佛的手有4個右手手指破損”、“地藏菩薩像右手拇指破損”。但興龍寺方面上月拍攝的鐵佛照片中，手腕下方全部消失。興龍寺正在推進“文化遺產找回原位運動”。道巖大師表示：“本月初，我們向博物館方面發送了公文，要求解釋是不是因為管理疏忽而丟失的，但是沒有得到答復”，“佛像是說明興龍寺歷史的重要文化遺產，對此深表遺憾。” 國立中央博物館自1930年在景福宮勤政殿展示手部完整的照片後，壹直沒有相關記錄，因此很難掌握原委。博物館相關人士表示：“據推測，日本帝國主義強占時期或6•25戰爭期間鐵佛的手消失了。目前還很難確定事情的來龍去脈。”

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