“調查金建希”的檢察指揮部全員換人. May. 14, 2024 08:09. by 許東俊記者、朴锺民記者 hungry@donga.com、blick@donga.com. 全州地方檢察廳廳長李昌洙（53歲，司法研修院第30期）（音，下同）被任命為首爾中央地方檢察廳廳長，負責指揮圍繞尹錫悅總統夫人金建希的“德意誌汽車股價操縱事件”和“收受名牌迪奧包”的調查。李昌洙在尹錫悅擔任檢察總長時曾擔任大檢察廳發言人等，是被歸為“親尹”的檢察官。 法務部13日宣布了對39名大檢察廳檢察官級人員的晉升及調任人事。近兩年來負責中央地方檢察廳事件的首爾中央地方檢察廳廳長宋慶鎬（54歲，第29屆）擔任釜山高等檢察廳檢察長，指揮名牌包事件的第壹次長檢察官金昌鎮（49歲，第31屆）和負責德意誌汽車事件的第四次長檢察官高亨坤（54歲，第31屆）分別擔任法務研修院企劃部長和水原高等檢察廳次長檢察官。雖然三人全部晉升，但在檢察總長李元錫就名牌包事件下達迅速、嚴正調查的指示後，全權負責調查金建希相關案件的首爾中央地方檢察廳指揮部被全面換血。當天，首爾中央地方檢察廳刑事壹部（部長檢察官金承浩）傳喚給金建希送名牌包的崔在榮牧師，正式展開了調查，因此有觀察認為，金建希的出席通報也迫在眉睫。 首爾中央地方檢察廳隨著第2次長檢察官朴賢哲（53歲，第31屆）晉升為首爾高等檢察廳次長，第3次長檢察官金泰恩（52歲，第31屆）晉升為大檢察廳公共調查部部長，指揮部全體人員被更換。由於此次人事調整，次長檢察官的12席空缺，次長檢察官和部長檢察官的人事調整也將在近期進行。 除了大檢察廳次長檢察官申自用（52歲，28屆）和反腐敗部長梁錫祖（51歲，29屆）之外，擔任李元錫參謀的大檢察廳幹部也大舉更換。從今年年初開始，水原高等檢察廳次長檢察官卞必健（49歲，第30屆）被任命為法務部壹直空缺的企劃調整室長，負責檢察人事和預算的新任檢察局長將由被歸為“非尹”的“公安通”、仁川地方檢察廳長宋康（50歲，第29屆）擔任。 正在調查共同民主黨代表李在明“向朝鮮匯款疑惑”的水原地方檢察廳廳長由南部地方檢察廳廳長金裕哲（55歲，第29屆）擔任。大檢察廳犯罪情報企劃官朴永鎮（50歲，第31期）被提升為正在調查前總統文在寅的女婿徐某被泰國易斯達航空特惠招聘的全州地方檢察廳廳長。 此次人事調整是在總統民政首席秘書金周賢被任命6天後進行的。法律界評價說，自去年9月人事調整後，時隔8個月發表的此次人事調整在時期上是非常罕見的。法律界相關人士評價道：“這是面臨金建希調查的檢方可能被拉到政治鬥爭中心的人事安排。”

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