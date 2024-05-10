14屆歐冠冠軍得主皇家馬德裏隊，隊史第18次晉級決賽. May. 10, 2024 07:38. by 金正勛記者 hun@donga.com. 歐洲足球聯盟（UEFA）冠軍聯賽最多冠軍得主皇家馬德裏隊（西班牙•皇馬）距離該大賽第15個冠軍僅壹步之遙。 9日，皇馬在與拜仁慕尼黑（德國）的2023~2024賽季UEFA冠軍聯賽半決賽次回合主場比賽中以2比1反敗為勝，並以兩回合4比3的總比分進入決賽。這是皇馬隊史第18次進入歐冠決賽，也是該賽事的最高紀錄。兩隊在1日舉行的半決賽首回合比賽中以2比2握手言和。皇馬將與多特蒙德隊（德國）爭奪“大耳朵杯（big ears•冠軍聯賽冠軍獎杯）”。兩隊的單場定勝負決賽將於6月2日在被稱為“足球聖地”的英國倫敦溫布利體育場舉行。 帶領皇馬登上決賽舞臺的主人公是“雇傭兵”何塞盧（34歲）。下半場第36分鐘替補上場的何塞盧在7分鐘後的下半場第43分鐘攻入了扳平比分的壹球。在補時階段下半場第46分鐘，他又攻入了反敗為勝的制勝壹球。出身於皇家二隊卡斯蒂亞隊的何塞盧於2009年在維戈塞爾塔（西班牙）出道職業聯賽。此後，他先後在西班牙人（西班牙）、霍芬海姆、法蘭克福、漢諾威96（以上德國）、斯托克城、紐卡斯爾（以上英格蘭）等球隊效力。他從未在壹支球隊效力過3個賽季以上，是代表性的“雇傭兵”。此前效力於西班牙人隊的何塞盧去年7月作為租借球員穿上了皇馬隊隊服。他的租借期到下月30日為止，解釋如果皇馬不選擇買斷，何塞盧就要重新回到西班牙人隊。何塞盧在賽後表示，“雖然不知道我是不是英雄，但我確定自己是壹個非常幸福的人。像電視劇壹樣取得勝利的這種夜晚是所有人夢寐以求的。”皇馬隊主教練卡洛爾•安切洛蒂當天就戲劇性的反敗為勝表示，“無法解釋。這是魔法。” “德甲巨艦”拜仁隊因當天的失利，本賽季以無冠慘淡收場。本賽季德甲聯賽12連冠失敗，德國足協杯也在第二輪早早被淘汰。拜仁隊在德甲、足協杯、歐冠聯賽等3大賽事中均未能奪冠，自2011~2012賽季後時隔12年再次出現這種情況。金玟哉在當天下半場第31分鐘替補上場，到下半場傷停補時為止共上場踢了29分鐘。

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