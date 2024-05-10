新設低出生應對部……難道建立部門就能解決問題嗎？. May. 10, 2024 07:38. . 尹錫悅總統9日表示，“低出生問題是國家緊急狀態”，將低出生率高齡社會委員會升級為部門，新設低出生應對企劃部。他還提到過去推進經濟開發5年計劃的經濟企劃院，表示“將發揮強有力的控制塔作用”。也就是說，將由低出生部長擔任社會副總理，制定集教育、勞動、福利於壹體的政策。 低出生率對策在18年間投入了380萬億韓元，但是因為分散在各部門，很難感受到其效果。但是，沿襲20世紀60年代高速增長時代的新設部門能否應對低出生率令人懷疑。 社會副總理不是由教育部長擔任，而是由低出生部長擔任，只是這壹點有所不同，現在也全權負責教育、勞動、福利部門。在此之前，總理室和總統室壹直負責部門間的政策調整。總統曾表示，“將把低出生率政策作為國家議程，而不是單純的福利政策”，難道不應該先追究此前總理室、總統室的指揮塔功能為何沒有啟動嗎？如果不對此進行縝密的討論，從機構開始壹下子建立起來，問題幾乎不可能得到解決。 最重要的是，由於低出生部業務涉及多個部門，預計調整部門功能和預算將面臨相當大的困難。如果朝野就具體的運營計劃出現分歧，各部門之間展開領域鬥爭，將很難迅速立法。政府連原定於今年3月份出臺的低出生率綜合對策也未能發表。令人擔心的是，稍有不慎，圍繞機構調整與否，只會浪費時間。

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