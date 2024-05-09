金正恩進行“自我偶像化”，高強度挑釁韓國. May. 09, 2024 08:04. . 2011年12月，27歲的青年金正恩跟隨父親金正日的靈車。對於壹直表情緊張、淚流滿面的金正恩，韓國當局當時評價稱，“懷疑他能否迅速掌控元老們，掌握大權”。 10年後的2021年，朝鮮《勞動新聞》稱金正恩為“偉大的領袖”。“領袖”是金正恩爺爺金日成的固有名詞。這被認為是金正恩自己宣布超越父親金正日進入金日成行列的象征性場面。韓國國家情報院當時表示：“朝鮮曾試圖將‘金正恩主義’確立為新的獨立思想體系。”這是綜合金正恩想要擺脫先輩陰影的行蹤而做出的判斷。 不過，此後金正恩的發言和行為並沒有完全抹去先輩的痕跡。特別是，從被指定為接班人時起模仿金日成體型和發型的金正恩，直到最近也沒有停止“模仿金日成”。 時光流逝，又到了2024年。金正恩安靜但又果斷地邁出了壹步。朝鮮官方媒體開始公然稱金正恩為“太陽”。太陽是指金日成的用詞。媒體把金日成故居所在的萬景臺也改為“愛國、革命聖地”等。金正恩在上個月金日成生日時也沒有參拜安放金日成遺體的錦繡山太陽宮殿。最近見到的韓國政府高層當局者解釋稱，“金正恩現在在喊自己比爺爺還要靠前”。 2021年首次出現“金正恩主義”壹詞時，很多人分析說，金正恩是為了解決經濟困難而戰略性偶像化自己。受新冠疫情的影響，糧食困難加重，金正恩為了遏制居民的憤怒，不得已而為之打出了這張牌。 最近的壹系列氣流與那時又有不同。金正恩的偶像化工作變得更加大膽，對先輩的神化也更加果斷地被切斷。在這種氛圍下，金正恩的自信感發生了顯著的變化。韓國政府壹名官員表示：“金正恩最近毫無顧忌地獨立行動，與幾年前截然不同。”這種自信有可能是因為隨著新冠疫情封鎖的解除而好轉的糧食情況，也有可能是因為普京的大力支援這壹朝俄關系密切的副產品。 金正恩的“自我偶像化”必然會對朝韓關系產生不小的影響。以“太陽”自居的金正恩將對韓國打出攻勢牌。其目的在於區別對待將韓國視為“同族關系”的前輩。金正恩已經把南北定義為“敵對兩國關系”，事實上已經宣戰。在以此為名進行高強度對韓挑釁的同時，在內部集中制定將韓國視為敵對國家的政策和教育。正好以韓半島為中心展開的新冷戰氛圍可以使金正恩的心情更加舒暢。 應對朝鮮露骨的對韓路線變化，最終是韓國政府的課題。首先應該沈穩冷靜地分析金正恩的新言論。之後的應對要堅決、毫不猶豫。我們太清楚了，在朝鮮體制、政策變化趨勢的導入部分，因為袖手旁觀而不是正面交鋒，付出了怎樣的代價。

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