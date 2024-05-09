世界正處於6年時限的“錢的戰爭”中……期約“20年後”的K半導體. May. 09, 2024 08:03. . 據統計，在過去3年裏，美國、歐盟、臺灣、日本公布的區域內半導體設備投資計劃共達754萬億韓元（5524億美元）。為了使這壹計劃成為現實，各國打著天文數字規模的補貼和稅制優惠的旗號，像黑洞壹樣吸納包括韓國大企業在內的全球半導體企業的投資。發達國家共同提交的最後期限是人工智能革命正式開始、預計半導體需求將劇增的2030年。 《東亞日報》和產業研究院分析了2021年以後至今在美國等4個地區宣布的半導體設備投資計劃，結果顯示，吸引全體約60%的美國處於壓倒性領先地位。也就是說，向本國投資企業支付巨額補貼的拜登政府的半導體法取得了切實的效果。歐洲、日本、臺灣分別占11%-16%。就算投入巨資也要確保半導體生產設備，正在進行“錢的戰爭”。 大部分設備投資將在2030年之前結束。美國亞利桑那州的英特爾、臺灣臺積電半導體工廠將於明年上半年啟動。德國汽車半導體企業英飛淩的德累斯頓工廠將於2026年啟動。日本大企業建立的Rapidus的目標是，從2027年開始在北海道工廠制造2納米級尖端半導體。這意味著，利用美國原創技術和設計、日本的素材，韓國、臺灣制造最終產品的全球半導體分工體制將在幾年內崩潰。 局勢正在緊張發展，但韓國連國家半導體投資的階段性時間表都沒有。雖然政府表示計劃到23年後的2047年為止，建設投入622萬億韓元的龍仁半導體集群，但從門檻開始就出現了問題。SK海力士工廠的建設因居民拆遷、用水問題而碰壁，推遲了3年，明年才能開始。更何況，與投資30%以上為海外企業的美國和日本不同，韓國大部分依賴三星電子、SK海力士等國內企業。 要想對抗把國家力量全部動員到半導體投資的發達國家，韓國政府和企業也要正式投入速度戰。包括今年迎來日落期的《K芯片法》延長在內，清除各種絆腳石是政界的責任。如果某壹方不能發揮自己的作用，6年後韓國在重新繪制的半導體世界地圖上的地位將大幅萎縮。

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