第21屆國會即將到期之際，未獲推薦的、落選的議員們用血汗稅金到海外出差. May. 07, 2024 07:35. by 劉彩燕記者 ycy@donga.com. #共同民主黨籍的李容彬等4名朝野政黨國會議員5月13日至20日以制定“環保自行車城市”合作方案為由，提交了為期八天七夜的法國和荷蘭出差計劃，但被國會事務處以“不符合宗旨”為由予以否決。李容彬在此次議會選舉時沒有得到公推，其國會議員任期將於本月29日結束。 #新未來的薛勛、共同民主黨的申鉉榮、國民力量黨的李憲宰等國會議員將從本月9日起對坦桑尼亞進行為期5天的訪問。3人中，當選第22屆國會議員繼續留在國會的只有李憲宰壹人。在此次議會選舉中落選的改革新黨議員梁貞淑當初也計劃同行，但國會事務處對梁議員頻繁的海外日程下達了“克制”的勸告，因此被排除在最終名單之外。 據悉，在第21屆國會議員任期即將結束之際，朝野政黨國會議員爭先恐後地申請“最後的年度經費出差”。綜合《東亞日報》6日的采訪，截至上個月底，5月份提交出差申請的國會常任委員會及議員團體就有7件。其中4件因像“環保自行車城市”等出差計劃壹樣不符合宗旨而被制止，3件以壓縮過長的日程或將梁議員等海外出差過於頻繁的議員排除在名單之外為條件得到了批準。他們提交的出差期限持續到任期結束3天前的26日。特別是在4月10日議會選舉中未獲推薦、落選的議員們也大舉進入了出差者名單。議員們的海外出差每人需要2000萬韓元左右的巨額經費。專家們批評稱：“未獲推薦、落選者們在任期末的出差是第22屆國會裏通過政策實現可能性較低的出國旅遊性。” 此外，18個國會常任委員會中，5月中旬出差回來或計劃今後離開的還有國會農林畜產食品海洋水產委員會（瑞士、奧地利）、女性家庭委員會（瑞士）、行政安全委員會（哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦）等3個。 朝野兩黨在政治鬥爭中未能確定5月最後壹次臨時國會日程，目前國會議長金振杓也與國民力量黨議員趙海珍、裴賢鎮、金成元，共同民主黨議員朴用鎮、新未來議員洪永杓等正在拉美和美國巡訪，國會退休金特別委員會也在本月29日第21屆國會時限即將結束之際，從8日起到英國、瑞典等歐洲海外出差。

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