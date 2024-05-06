“捕手”姜白虎，“封殺”發生了變化. May. 06, 2024 07:53. by 李憲宰 uni@donga.com. 被球迷們遺忘的姜白虎（KT•25歲）重新找回了“棒球天才”的面貌。2022年出道當時作為“第二個李鐘範”備受期待的金道英（21歲•KIA）也展現了符合“天才少年”昵稱的活躍。 4日，兩位選手雙雙擊出本賽季個人第11記本壘打，與崔廷、韓萸暹（以上SSG）、佩拉紮（韓華）壹起並列本壘打榜榜首。 在當天與Kiwoom隊的比賽上，姜白虎作為2號指定擊球手出場，包括第3局的壹分本壘打在內，共取得了5次有效擊球、2支安打、1打點、2分的成績，為球隊6比2贏得勝利做出了貢獻。為KT隊主教練李強喆帶來了執教生涯第400場勝利，並幫助5局失1分的新人投手陸清明取得了出道首勝。 從就讀首爾高中時期開始，姜白虎在投手、捕手、外野手等多個位置上表現出才能，在出道賽季的2018年擊出29記本壘打，成為新人王，作為新壹代巨炮備受關註。但在2021年取得16記本壘打、102打點的成績後，在過去的兩個賽季裏，他似乎與“棒球天才”的樣子相去甚遠。2022年因腳趾和大腿受傷，僅取得了6記本壘打。去年，他沒能戰勝心理不安，只擊出了8記本壘打。在防守端，他在1壘手和外野手任何位置上都沒有站穩腳跟，淪落為“半邊選手”。 逐漸失去光芒的姜白虎重新復活是從今年兼任捕手開始的。 姜白虎因主力捕手張成宇受傷，在3月31日與韓華隊的下半場戴上了捕手面具。剛開始以為只是壹次性的驚喜，但是“捕手”姜白虎的實力卻超出了所有人的預想。不僅是捕球，攔截也做得很好。此後，李教練在張成宇需要休息時，就開始派姜白虎擔任先發捕手。 在防守端找到自己位置的姜白虎在擊球端也找到了自信。在3月份的8場比賽中只貢獻1記本壘打的姜白虎在4月份的25場比賽中擊出9記本壘打，時隔3個賽季再次擊出了兩位數的本壘打。截止到5日，姜白虎的擊球率為0.327，並取得了聯盟中最多的35打點。李教練在談到姜白虎時表示：“曾是球隊主力的選手在過去幾年間被擠到後面，變得膽小了。作為捕手出戰，再次成為球隊的中心，產生了存在感，責任感和專註力也變好了。”作為捕手，也有需要完善的部分。包括6場比賽在內，本賽季他共作為捕手參加了9場比賽，盜壘阻止率僅為6.7%（15次中1次成功阻止）。 去年因傷病而被捆住手腳的金道英也成為了瞄準30記本壘打-30次盜壘的“好打俊足”內野手。金道英在4月份的25場比賽中，取得了10記本壘打和14次盜壘。單月10記本壘打、10次盜壘在韓國職業棒球43年歷史上尚屬首次。金道英在1日與KT隊的比賽中，連續20場比賽擊出了安打。 主要以2號擊球手兼3壘手出戰的金道英截止到5日，以0.329的擊球率、11記本壘打、27打點、33分、14次盜壘等幾乎在所有進攻領域都名列前茅。本壘打和得分排名第壹，盜壘排名第二。如果金道英保持現在的狀態，有望繼2000年的朴裁弘（當時現代隊•32記本壘打-30次盜壘）之後，24年來首位取得“30記本壘打-30次盜壘”的韓國選手。

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