美國向三星提供9萬億韓元補貼……無法對此感到高興的韓國就業形勢. April. 17, 2024 07:40. . 三星電子將從美國政府獲得9萬億韓元（64億美元）的半導體補貼。這是繼之前確定的美國英特爾的85億美元、臺積電的66億美元之後的第三大規模。據說相比投資額，拿到的補貼金額反而比英特爾、臺積電還多。 超過400億美元的三星電子對美投資得到了正當的評價，這是值得慶幸的事情。投資額與補貼的比例，三星電子為16%，高於臺積電的10.2%和英特爾的8.5%。對得克薩斯州泰勒市工廠等地的投資規模，擴大到原計劃的2.6倍、生產最尖端2納米芯片等尖端產品的計劃得到了回報。 盡管如此，考慮到韓國經濟的未來，令人難以對此次事件感到高興。包括共527億美元支援政策在內的美國《半導體法》的目標，是減少對韓國、臺灣等東亞地區的半導體依賴，到2030年為止，在美國生產世界尖端半導體的20%。如果三星電子在美國開始生產新壹代人工智能半導體，韓國在全球供應網中所占的比重將減少。考慮到韓國青年在就業難中掙紮的現實，目睹通過此次投資在美國創造2萬個以上工作崗位，令人心情無法輕松。 美國擁有原創技術，又要在本國主導下重新建立全球半導體供應網，這種情況下，只有韓國企業難以做出其他選擇。即便如此，也不能放任發達國家像黑洞壹樣吸走韓國企業的投資。20年間，韓國政府要投入360萬億韓元，支援建設龍仁半導體集群的三星電子等企業，尋找把研發核心力量、尖端生產基礎、優質工作崗位留在國內的方法。正因如此，必須制定應對發達國家的獎勵制度和人才培養政策。

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