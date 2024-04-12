執政黨，盼著只用“減法”就能獲勝嗎？. April. 12, 2024 08:00. . 1、議會選舉5天前，平時對政治很感興趣的大學後輩問道：“國民力量黨為什麽不和改革新黨合力奮鬥?”我不以為然地簡短回答道：“為時已晚，國民力量黨不喜歡李俊錫。”後輩說：“拋開擁有很多30多歲男性票的人，國民力量黨為什麽還要念刀二三十歲的人呢?” 2、執政黨壹名有關負責人表示：“尹錫悅政府是聯合政府。”我問他這是什麽話。他說：“除了尹錫悅總統的支持者之外，還有分別支持洪準杓、劉承旻、李俊錫、安哲秀的人。他們只要不是文在寅、李在明就可以，聚集了宇宙的氣韻，好不容易以0.73%的差距取得了勝利。”他還說：“尹總統就是這樣當上總統的，還想甩掉劉承旻，甩掉李俊錫，甩掉安哲秀。” 國民力量黨在4月10日議會選舉中慘敗。從某種角度看，這也許是早已預定的事情。現在執政黨的核心在掌握政權後只進行了減法政治。最早拋棄了劉承旻前議員。劉承旻在大選競選中敗北，挑戰京畿道知事，但執政黨核心部以“尹心（尹總統的意思）”為由，把劉承旻拉下馬。此後，劉承旻遠離了國民力量黨。不少中間選民的意向也跟著離開了。 其次是時任黨代表李俊錫。親尹錫悅勢力不希望在總統選舉過程中與尹總統發生高聲沖突的李俊錫繼續掌握黨權。雖然表面上是懲戒，但事實上將其驅逐出黨。那麽多的30多歲男性票也消失了。 減法還在繼續。在去年3月8日全黨大會局面下，總統室攻擊了想要成為黨代表的前議員羅卿援，稱其“以公職（低生育高齡社會委員會副委員長）的身份搞個人政治”，令其下跪。羅卿援在正統保守層中人氣很高。安哲秀議員提到“尹-安（尹錫悅-安哲秀）聯盟”後，總統室立即攻擊稱，“安哲秀議員沒有資格以尹心候選人自居”。不管怎樣，安哲秀是總統選舉候選人。 在上次總統選舉中組成的緊密的保守陣營就這樣松垮了。選民們從裂縫處溜走了。總統的支持率壹直徘徊在30%左右。但是，即使議會選舉臨近，也沒有看到縫補漏洞的樣子。 到了能切身感受到議會選舉民心的季節，首都圈候選人的憂慮開始爆發。帶頭警告首都圈危機論的四選重要議員尹相現表示：“我們內部有很難治愈的癌癥。也就是說，相比加法政治，減法政治的趨勢更強。”他的意思是，總是只做減法，如何進行選舉。 首都圈的局勢不亞於慘敗的第21屆議會選舉的呼聲在上個月籠罩了國民力量黨。“這是千鈞壹發的情況。誰也不能擋住。”（首爾地區選舉對策委員長金聖泰），公開呼籲劉承旻等被拋棄的人再次伸出援助之手。但緊急對策委員長韓東勛斷然否認說，“從未考慮過”。此前，保守黨雖然四分五裂，但在選舉局面中還能假裝團結在壹起，但此次卻連裝也沒有裝著做壹下。 沒有加法、只做減法的執政黨的議會選舉結果如何？議會選舉最後壹天，韓東勛和候選人哭訴說“只差壹票”。扔掉已到手的選票，最後就算再投壹票，就能取得勝利嗎?

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