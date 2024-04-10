李政厚在頂級聯賽中首次擊出2壘打等多重安打……防守端也有“亮眼”表現. April. 10, 2024 07:53. by 李憲宰 uni@donga.com. “風之孫”李政厚（舊金山巨人隊•照片）打出本賽季首個2壘打，並第三次擊出多重安打（壹場比賽擊出2支安打），實現了反彈。 9日，李政厚在與華盛頓國民隊的美國職業棒球大聯盟（MLB）主場比賽中，作為1號擊球手兼中堅手首發出場，留下了3次有效擊球、2支安打、1個四壞球上壘、1得點的記錄。壹度跌至0.205的賽季擊球率也回升到了0.238（42次有效擊球，10支安打）。 李政厚從第1局開始推開華盛頓隊首發投手特雷弗•威廉姆斯的第5個球變速球（時速130公裏），制造了左前安打。1人出局後，在小拉蒙特•韋德打出2壘打時，登上3壘後，利用左翼手傑西•溫克的送球失誤，踏上了本壘。 李政厚在1比3落後的第3局也攻占了威廉姆斯的外側直球（時速143公裏），打出了飛向左翼手的直線球。雖然邊鋒撲了過去，但球落在了手套前，李政厚跑到了2壘。李政厚在第5局以四壞球上壘踏上1壘，繼1日與聖地亞哥隊的比賽（2次有效擊球、無安打、3個四壞球上壘）後，第二次展開了3出壘比賽。 在防守端，李政厚在第8局上半局，在1人出局1人在壘的情況下，在特雷•利普斯科姆的中前安打時，截住跑向3壘的壹壘跑壘員伊爾德馬羅•巴爾加斯，創下了他自MLB出道後的第壹個截殺。最終，舊金山巨人隊以1比8敗北。 洛杉磯道奇隊的“超級明星”大谷翔平連續5場比賽都取得了多次安打。大谷翔平在與明尼蘇達雙城隊的客場比賽中，以1記本壘打（賽季第3記）和2壘打，取得了5次有效擊球、3支安打、1打點、2分的成績，幫助球隊以4比2取得了勝利。在因涉嫌盜竊而被解雇的前翻譯水原壹平不在的情況下征戰賽季的大谷翔平表示：“多虧了隊友們，我過得很好。雖然發生了很多事情，但幸虧有妻子陪伴。” 聖地亞哥教士隊的金河成在與芝加哥小熊隊的主場比賽中擊出了本賽季第壹個3壘打。在此前的12場比賽中，金河成均作為5號擊球手出戰，當天他作為6號擊球手下場比賽，在2比8落後的第6回合末擊出2打點3壘打，打開了追分的大門。直到第6局上半局為止，聖地亞哥教士隊以0比8落後，但在第6局下半局和第8局下半局分別拿下7分和2分，以9比8實現大逆轉。

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