李在城貢獻2球1助攻，為深陷降級危機的美因茨獻上勝利禮物. April. 08, 2024 08:23. by 金培中 wanted@donga.com. 李在城（美因茨）貢獻包括多粒進球在內的3個攻擊點，表現異常活躍，給深陷降級危機的球隊帶來了寶貴的勝利。 6日，李在城在與達姆施塔特隊的2023~2024賽季德甲聯賽主場比賽中攻入2球，助攻1次，幫助球隊以4比0完勝對手。至此，李在城在本賽季聯賽中攻入4球，並有3次助攻，其中2粒進球和3次助攻是在最近5場比賽中取得的。 當天上半場第33分鐘，李在城頭球助攻隊友安雷亞斯•漢克奧爾森攻入壹球。在球隊2比0領先的下半場第35分鐘，他拍馬趕到門前，接到隊友來自禁區右側的斜傳球直接射門攻破對方球門。之後在下半場第39分鐘，他在禁區弧頂用左腳射穿了對方球網。這是李在城自去年2月12日與奧格斯堡隊的比賽後，時隔14個月再次在德甲聯賽中單場攻入2球。 憑借當天的勝利，美因茨隊將積分增加到23分（4勝11平13負），以領先第17位的科隆隊（22分）1分的優勢排在積分榜第16位。同壹天，科隆隊也以2比1戰勝了波鴻隊。在共有18支球隊參加的德甲聯賽中，第17、18名將在下個賽季降入乙級聯賽。第16名球隊只有在與乙級聯賽第3名球隊的升降級附加賽上獲勝，才能在下個賽季繼續留在甲級聯賽。當天輸給美因茨隊的達姆施塔特隊（積14分）排在倒數壹名第18位。美因茨在最近3場比賽中以2勝1平的成績處於上升趨勢。 拜仁慕尼黑隊的中後衛金玟哉當天在與海登海姆隊的比賽中，時隔5場比賽再次首發出場，但球隊最終以2比3負於對手。拜仁雖然在上半場以2比0領先，但是進入下半場後防守崩潰，連丟3球。拜仁隊實現德甲11連冠實際上已無望。截止到7日，排名第2位的拜仁隊（積60分）本賽季還剩下6場比賽。同樣還剩下6場比賽的領頭羊勒沃庫森（積76分）只要贏得其中任何壹場比賽就能捧起冠軍獎杯。

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