建設業若想結束“4月危機論”，首先要進行先發制人的結構調整. April. 04, 2024 07:42. . “都說議會選舉結束後會如何如何，但政府不是那樣辦事的。” 這是國土交通部長朴庠禹2日在就任100天記者見面會上說的話。這斷然否定了最近膾炙人口的“建設業界4月危機論”的可能性。這與總統室斷言“（危機論）完全沒有可能”如出壹轍。 2022年底樂高樂園事件當時，建設業界危機論也盛行壹時。甚至出現了明確標明具體企業名稱的“破產建設公司名單”。但像連鎖破產壹樣的炸彈並沒有爆炸。這次也會像當時壹樣以“小道消息”結束嗎？ 朴庠禹在座談會上表示：“以2月底為基準，開工、銷售、入住量比去年有了相當大的改善，因此對硬著陸的擔憂松了壹口氣。”但統計所說的現實與朴庠禹的發言有很大的出入。未出售住宅在2月份達到64874套，自去年12月以後連續3個月增加。被分類為惡性公寓的竣工後未出售公寓數量，也自去年8月以來連續7個月增加。1、2月累計開工、銷售、竣工都比去年同期有所增加，但許可反而有所減少。 難以對銷售和竣工的增加持肯定態度。因為，如果增加的物量無法消化，只能原封不動地堆積在未出售清單上。最近，地方從最初銷售開始就提出無償提供期權、中期付款無利息等優惠的事例比比皆是。也就是說，從壹開始就使用了過去確定未達標後使用的營銷手段。其中，有些企業壹直推遲認購，直到市場恢復為止，但臨近工程結束的時候，不得不進行認購。 3月28日政府出臺的“建設景氣恢復支援方案”也與政府的“口徑”相距甚遠。在對策中，政府為了購買地方未出售住宅，復活了企業結構調整房地產投資信托證券（CR REITs），並通過韓國土地住宅公社投入3萬億韓元，購買建設公司擁有的土地。這些都是2009年金融危機後建設景氣持續低迷、約10年前建設公司面臨大量破產危機時使用的處方。 當然，為了防止優秀企業倒閉，這是必要的對策。但與金融危機時不同。當時，政府采取了建設公司結構調整的猛藥處方，並使用了這樣的支援政策。但現在看不到誘導建設公司自救努力的對策。 即使危機論尚無實錘，如果現在不考慮減少建設產業泡沫的對策，這種危機論隨時都會反復出現。應該改變幾乎不花自己錢就借債或用出售資金進行事業的建築公司的事業方式。如果建設景氣好轉，在沒有正確的事業性分析的情況下“盲目貸款”的金融機構的營業形態也應該尋找切斷的方法。 現在的“4月危機論”之所以得到支持，有可能是因為本應在2022年爆炸的炸彈沒有爆炸。當時也在小道消息上榜的泰榮建設雖然挺住了1年，但最終還是進入了企業改善工作。該動用鋤頭的事情，不能上鐵鍬。不，必須有不僅不能阻止、還會進壹步擴大事態的危機感。

한국어