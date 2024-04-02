曹國推出的電影壹般的議會選舉……在懸崖邊高呼“彈核尹錫悅”. April. 02, 2024 08:15. . 2019年因“曹國事件”而形象受損的祖國（與曹國同音）革新黨的代表（黨首）曹國最近似乎因為市民的歡呼而激動不已，用方言高喊“妳們都害怕了吧！”彈核尹錫悅總統、縮短任期、壓縮檢察機關轉變為“起訴廳”，是其核心公約。具有完全不同的世界觀的兩大勢力繼瑞草洞第壹次戰鬥之後，將在汝矣島進行第二次戰鬥。就像電影《與犯罪作戰》中崔岷植氣喘籲籲地說“妳們這種機制”後，帶著河正宇開始了更大的鬥爭壹樣。 2019年繼調查曹國壹家之後，又對平息柳在洙監察、青瓦臺介入蔚山市長選舉進行調查，似乎是時任檢察總長尹總統的先發制人攻擊。給權力格局造成了強烈的裂痕。前總統文在寅提及“心靈的債務”的親文人物、曹國代表的人生陷入了激浪。有人認為這是檢察總長的“軟性政變”，有人則斷然駁斥，說這種看法是“妄想”。 看似以二審被判有罪結束的戰鬥迎來了新局面。這是從他聲稱“三年太久”並創建新黨開始的。這是現執政圈議會選舉構想中沒有過的變數。這對第壹在野黨來說也是很有意義的支持率。再加上上傳了釜山慶南的3個代表性燒酒並排豎立的照片，暗示了大選競爭，在健身房炫耀了肌肉。他把“恢復非法名譽”的個人目標和實現政權更叠的在野黨課題混在了壹起。也有人認為，正如尹總統在擔任檢察總長時期在“迫害者”格局中得到大眾支持壹樣，反過來，對執政者尹總統的反感也會給曹代表帶來弱者效應。 在曹代表擔任民政首席秘書、力主改革檢察機關的時期，檢察機關特別調查部迎來全盛期，這真是諷刺。當時宣布的調查權調整政府案維持了檢察機關的特別調查功能。2019年秋天，首爾中央地方檢察廳職制表上的特調部，要把字號最小化，才能在A4紙上容得下檢察官們的名字。這被解釋為是對保守陣營進行殘酷的積弊調查的報答。正因如此，人們才認為，先是高喊改革檢察機關，壹看到別人利用檢察把刀刃指向自己時，態度又發生了變化。 就算曹代表被判有罪、服刑兩年和被選舉權受到限制，也很難縮小此次現象的意義，因為這場鬥爭不是曹國個人，而是“勢力對勢力”的問題。懲戒尹錫悅總長局面時登場的朴恩貞前檢察官、李成允、申成植等熟悉的配角有好多人。以傳銷調查專家而聞名的丈夫的名字也隱約可見。國民力量黨緊急對策委員長韓東勛提出了“審判李-曹（李在明-曹國）”的議會選舉構圖。尹總統和韓委員長沒有調查權這壹點與以前不同，二審有罪的曹代表則缺乏體力。司法部門何時做出判決還是個未知數。 充滿舊怨的他們預示著議會選舉結束後將在汝矣島政界進行第二次戰鬥。面臨最高法院確定性判決的人士創建新黨並成為進入議會的有力人選，還有人為此歡呼。兩大勢力的激烈對立，超越了權力鬥爭，甚至給人以暴力現場生死決斷的感覺，對國民來說這是幸運還是不幸呢?劇場電影觀眾人數減少，不光是因為大流行，也可能是因為電影版跟不上韓國政界的極端想象力。

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