為什麽現在要防範“新冠疫情”. April. 01, 2024 07:47. . 奈飛的科幻電視劇《三體》中出現了3個太陽的文明。由於無法預測的公轉周期，氣候溫和的恒世和地獄般的亂世不規則地反復出現。亂世時，三個太陽同時升起，大地變成壹片火海，而離太陽太遠的大海則會結冰。忍受嚴酷的亂世只有壹個方法，就是在恒世做好防範。 傳染病大流行與亂世相似。不知道什麽時候來。會帶來毀滅性的損失。壹旦開始則來不及後再防範。還有最重要的壹點是，它壹定會再來。 席卷全世界的新冠疫情危機即將結束壹周年。現在是黃金般的恒世。下壹次大流行可能會更加殘酷。病原體不僅攻擊老人，還會集中攻擊嬰幼兒，或者越過呼吸道滲透到大腦。我們能否觀察這種可怕的可能性，切實應對下壹次大流行呢? 先看看疫苗的應對吧。政府去年5月宣布新冠疫情危機結束，並宣布了“在新型傳染病發生後100天內開發信使核糖核酸（mRNA）疫苗”的目標。mRNA疫苗是開發快、預防死亡效果大的“遊戲改變者”。韓國沒有自主開發的能力，在搶先購買的競爭中也未能獲勝，因此總統不得不給制藥公司打電話哭訴“請給點疫苗”。 但是，政府和國會的應對卻背道而馳。過去兩年間投入327億韓元開展活動的國家mRNA疫苗開發事業團將於今年6月結束活動。因為第二階段的事業預算全部被削減。據說，在預算審查過程中出現了“新冠疫情已經結束，還非要支援不可嗎?”的說法。相反，日本在堅持不懈地投資1萬億韓元後，去年自主成功開發出了mRNA疫苗。下次大流行時怎麽辦？要向日本乞討嗎？ 接下來重要的是整頓“保持社交距離”等防疫措施的依據性法令。我們在上次大流行時靠犧牲個體戶和學生的權利，守護了社會。當事人未能參與決定過程，賠償也不完善。即使出現新型傳染病，在引進疫苗之前，保持社會距離是不可避免的。那麽，應該先采取費用效果較大的防疫措施，但現在完全沒有分析限制營業時間和中斷上學等實際減少了多少確診者。 最後是病床。上次大流行時，“病床充裕”和“醫療余力”是同義詞。政府為應對下壹次傳染病，決定在2022年底之前設置1700個緊急情況下可以動員的負壓病床，但該計劃被推遲到今年底，推遲了兩年。據悉，這是為了確保具備重癥患者治療能力的優質病床。稍微晚壹點沒關系。但不能忘記，如果不改變現行的醫療費結構，治療輕癥、美容患者比重癥、急救患者更賺錢，那麽“緊急病床”就無法正常啟動。 從這個觀點來看，目前醫療界和政府就醫科大學招生名額展開的較量近乎奢侈。要碰頭解決的難題堆積如山。為下壹個亂世做好準備的現在，誰都不知道和平時期何時會結束。此時此刻，病毒應該在地球某處瞄準下壹次大流行而屏住呼吸，我們是不是太容易、太快忘了過去的教訓了?

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