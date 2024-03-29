“中國寺廟飲食種類超過8000種，韓國必須保存‘清凈之味’”. March. 29, 2024 07:30. by 李鎭求 sys1201@donga.com. 最近，文化遺產廳開始著手調查寺廟飲食被指定為國家非物質文化遺產的可行性。展示韓國佛教傳統飲食文化的寺廟飲食是繼承禪佛教修行精神的非物質遺產。27日，在京畿道平澤市修道寺見到的寺廟飲食名匠寂文住持大師（韓國傳統寺廟飲食文化研究所所長）表示：“在中國大陸和臺灣，寺廟飲食已經大眾化到了僧人去普通餐廳都會讓人覺得奇怪的程度”，“相反，盡管韓國佛教歷史悠久，但事實上對寺廟飲食並沒有進行系統的整理。” ―中國大陸和臺灣的僧人們如何在外面吃飯？ “寺廟飲食店非常多，不用去普通餐館。所以，如果僧侶進到使用大量肉類和香料的普通餐館，就會覺得像‘花和尚’壹樣。有些餐廳以為僧人是在不知情的情況下進來的，所以就送走了。中國寺廟飲食種類有8000多種。這意味著他們壹直在系統地整理資料並進行研究和保存。” ―很多人知道寺廟飲食是在寺廟裏吃的，是那種沒有使用肉類或五辛菜的食物…… “寺廟飲食的最終目的是修行。因此，不僅是烹飪方法，飲食中蘊含的‘三德六味’精神、缽盂供養、收尾等都有規定的程序和禮儀。三德是指烹飪原則，是指不添加人工調味料或防腐劑的幹凈的清凈、不給修行帶來負擔的清淡的柔軟、根據佛祖的教誨制作的如法。6味是指苦味、甜味、鹹味、辣味、酸味、清淡味。” ―據說您是6名寺廟飲食名匠中唯壹的比丘僧…… “哈哈哈，在中央僧伽大學上學時，在學報編輯部當記者時曾采訪過佛教衣食住行。在進行僧服采訪的時候幾乎沒有資料，吃了不少苦頭。非常艱難地發現了壹篇碩士論文，論文後記上寫著‘把這所有的榮耀獻給上帝’的感謝。當時受到了很大的沖擊。如果我們自己這樣不感興趣，總有壹天會從基督教徒那裏得到僧服制作咨詢。寺廟飲食更讓人震驚。因為連壹份相關資料都找不到。從那時起，他開始與全國所有的寺廟、供養主和僧侶見面，收集相關資料。那是40多年前的事情了。” ―寺廟飲食具有健康飲食等優點，但是好像還沒有普及化…… “曾經到處都有寺廟飲食店……太可惜了，雖然有可能性，但是因為準備不充分，匆忙建立，結果大部分都關門了。不僅是食材供應，還要充分培養烹飪人才後才能做，但是在不具備條件的情況下，相信了壹位做料理的僧人，開始做料理。如此壹來收益沒有想象中那麽好，最終還是放棄了。希望寺廟飲食能盡快被指定為國家非物質文化遺產，成為相關研究和人力培養的契機。”

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