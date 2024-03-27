由於對景氣恢復的期待，4月份預測值達到2年來的最高值. March. 27, 2024 07:40. by 郭道英 now@donga.com. 韓國經濟人協會26日表示，4月份企業景氣調查指數（BSI）預測值為98.6，創下了2年來的最高值。這是以銷售額為準，以600強企業為對象進行調查得出的結果。 BSI預測值如果高於100，就意味著與前壹個月相比對景氣（經濟狀況）持肯定態度，如果低於100，就意味著與前壹個月相比持否定態度。雖然4月份的預測值仍低於基準線100，但數值本身是自2022年5月（97.2）以後2年來的最高值。 在制造業細分行業中，△常規•精密機械及設備（120.0）△石油精煉及化學（109.4）△食品飲料及香煙（105.9）△金屬及金屬加工產品（104.0）呈現出特別好的前景。在非制造業細分行業中，△休閑、住宿及餐飲（121.4）△專業、科學、技術及事業支援服務（107.1）△批發零售（101.9）呈現出良好的前景。 韓國經濟人協會調查的3月份BSI業績值為96.8。BSI業績值是實際企業感受到的景氣水平的數字。雖然與預測值壹樣，低於基準線100，但比前壹個月（90.2）上升了6.6個百分點。上升幅度是自去年3月（6.8點）以後的最高值。 韓國經濟人協會經濟產業本部長李相浩（音譯）分析說：“雖然企業心理仍然不振，但隨著對出口改善、經濟復蘇的期待感增大，企業的景氣心理正在逐漸好轉。”

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