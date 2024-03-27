申報“1萬人”實到聚會70人……應該制裁占據道路的“誇大集會”. March. 27, 2024 07:39. . 在寒冷的冬天很少舉行的市中心大型集會，隨著春季和選舉季節的到來，交通堵塞和噪音公害造成的損失正在增大。特別是隨著政治矛盾的深化，保守和進步團體為了炫耀聲勢，申報數千名出席人員，實際上只有數百人參加或誇大集會所需時間兩三倍的“誇大集會”正在成為痼疾。 《東亞日報》采訪組對最近兩周申報“將有3000人以上參加”的4個主要集會的現場進行了確認，結果顯示，沒有壹起遵守原來申報的出席人員和大概的集會時間。20日，在首爾市龍山區戰爭紀念館北門前漢江大路舉行的保守傾向集會，申報了有1萬人參加，但警方推算的實際參加人數只有70人，主辦方推算也只有200人。9日，在首爾市中區韓國新聞中心前的世宗大路上舉行的進步傾向集會，也申報了有5000人參加，但據警方推算，集會規模為700人，主辦方推算為2000人。為了不來的集會參加者，兩三條車道放空了數小時，給無辜的市民帶來了不便。 誇大集會時間的情況也壹再出現。雖然設置舞臺等準備集會的時間只有壹兩個小時，但為了下午3點開始的集會，申報為從上午10點起進行。這樣壹來，周邊交通被長時間管制。集會主辦方表示，“很難提前掌握因故不能出來的人員”或“準備集會需要時間”，但壹再出現的誇大集會人員和集會時間，只是故意或不顧警察力浪費和國民不便的不負責任的處事方式。如果集會規模或所需時間與申報值相差甚遠，就要追究罰款等應負的責任。 與其他發達國家相比，韓國的集會文化過於寬容。就拿集會噪音來說，規制也很松懈，再加上疏於管制，所以並未得到遵守。這與過去對抗不義權力爭取民主化的集會和示威的集體記憶不無關系。但時代已經改變很久了。要保障和平表達意見的集會自由，同時也要找到均衡，避免因過度的噪音和辱罵、占據道路而侵害平靜的日常生活的權利。

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