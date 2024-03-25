關乎患者生死的“醫大擴招”與“所羅門審判”中的“假媽媽們”. March. 25, 2024 08:11. . 在韓國政府向各大學分配醫科大學（醫學院）招生名額後，圍繞醫大擴招的醫政矛盾正在走向不丁挽回的局面。全國醫科大學教授們今天集體遞交辭呈，表示將減少診療。政府將從明天起對脫離醫院的住院醫師進行吊銷執照的處分。國民力量黨緊急對策委員長韓東勛昨天會見全國醫大教授協議會會長團，呼籲他們克制集體行動。 壹直以來對醫政間沖突袖手旁觀的執政黨領導層之所以與醫療界進行對話，可能是考慮到黨內認為醫療空白在議會選舉中可能會成為不利因素的聲音而采取的措施。雖然感覺為時已晚，但多數國民的心情是，希望執政黨現在出面斡旋，打開此次事態的突破口。盡管執政黨努力進行對話，但政府仍然堅持“擴招2000人”。認為“有必要擴招醫大學生”的專家們也考慮到教育和進修的條件，壹再要求調整速度，唯壹曾經贊成擴招2000名的首爾大學醫學院教授也改變了立場，提出了推遲壹年擴招的方案。黨政在支持醫大擴招的同時，也應考慮擔心醫療空白長期化的民心變化，發揮靈活性。 在醫療界內部，主張對話和妥協的穩健派受到排擠，強硬派掌握了力量。擔任全國醫大教授緊急對策委員長、試圖協調醫政間分歧的教授受到辭職壓力，大韓醫生協會下屆會長選舉中，兩名強硬派候選人將進入最後投票。據悉，不參與醫療界集體行動的醫生和醫大學生被當作“叛徒”進行遊街示眾。雖然政府通過分配醫大擴招名額“板上釘釘”引發了抗議，但涉及患者生命的專家集團的極端行為只會使事態難以解決，甚至失去此前積累的國民的信任。同時，也有必要回顧醫療界當時是多大程度上負責任地參與了政府醫大擴招的討論。 上個月專攻醫生開始離開醫院時，首爾醫大教授協議會緊急對策委員長曾把圍繞醫大擴招問題發生的醫政沖突比喻為兩個母親都聲稱是自己孩子的“所羅門審判”。沒有填補醫療空白的對策卻強行擴招2000人的政府，討厭政府這種行為並對患者視而不見的醫療界，都和“不如把孩子分成兩半各拿壹半”的假媽媽沒有什麽兩樣。

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