開放人工智能：“下半年普通人可以使用文生視頻模型SORA”. March. 15, 2024 08:12. by 金夏京記者 whatsup@donga.com. 開放人工智能研究中心今年2月公布的文字生成視頻人工智能服務“SORA”，最早從今年下半年開始普通人也可以使用。 據《華爾街日報》當地時間13日報道，開放人工智能的首席技術官米拉·穆拉蒂在接受該報采訪時表示：“今年（大眾）可以使用SORA。也有可能是幾個月之後。”SORA是只要輸入文本，就可以制作最長1分鐘長視頻的人工智能服務。也可以用現有的圖像生成視頻。目前只有部分創作者可以有限地使用。 穆拉蒂表示，為了將SORA生成的視頻制作得更真實，計劃整合音響。另外，還在考慮允許使用者編輯SORA生成的視頻內容的方案。在視頻中，將加上與實際進行區別的水印，並禁止生成名人、政界人士等公眾人物的形象。

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