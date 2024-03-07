星巴克在中東解雇2000名職員……反美抵制運動的余波. March. 07, 2024 07:27. by 金寶拉記者 purple@donga.com. 猶太裔經營者長期經營的星巴克決定裁減約2000名中東職員。據分析，這是去年10月以色列和巴勒斯坦武裝團體哈馬斯爆發戰爭後，在伊斯蘭圈面臨大規模抵制運動的影響所致。 據路透社等報道，擁有中東地區星巴克運營權的科威特流通企業阿爾沙亞集團（音）5日表示，“由於最近6個月持續的困難狀況，做出了減少職員人數的困難決定”，並表示將解雇約2000人。裁員人數在阿爾沙亞所屬的19000名星巴克全體職員中約占10%。阿爾沙亞集團在中東及北非13個國家運營著約1900個門店。 最近在中東，肯德基、麥當勞、必勝客、百事可樂等美國代表性餐飲品牌遭到了消費者的強烈反對。因為美國單方面包庇以色列。 特別是猶太裔前首席執行官霍華德·舒爾茨的影響力很強的星巴克，遇到了其中最大的阻力。舒爾茨1987年從創始人手中收購星巴克，被評價為創造了今天的“咖啡帝國”。壹些中東消費者提出了他在戰爭爆發後援助以色列這壹未經證實的主張。盡管星巴克方面否認，但抵制運動仍在繼續。 星巴克在美國國內也處於困境。戰爭爆發後，星巴克工會在社交媒體上上傳了支持巴勒斯坦的帖子。對此，猶太人和保守傾向的顧客提出了抗議，公司方面也向工會提出了侵犯商標權的訴訟。隨著這種情況的持續，支持巴勒斯坦的顧客和支持以色列的顧客都提出了不滿。 東南亞伊斯蘭國家馬來西亞國內的星巴克也因銷售額驟減而飽受煎熬。對此，最近星巴克將今年全球銷售增長率預測值從原來的10%-12%下調至7%-10%。 此外，在美國和卡塔爾的斡旋下，3日至5日在埃及開羅舉行的停火談判也無果而終。因此，在10日開始的伊斯蘭禁食節“齋月”之前，實際上難以達成停火協議。

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