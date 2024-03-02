尹錫悅：“朝鮮政權暴政和蹂躪人權，是在否定人類普遍價值”. March. 02, 2024 07:45. by 全珠英記者、李相憲記者 aimhigh@donga.com、dapaper@donga.com. 尹錫悅總統在三壹節紀念詞中表示：“朝鮮政權的暴政和蹂躪人權是否定人類普遍的價值。擴大自由和人權這壹普遍價值就是統壹。我們的統壹努力應該成為朝鮮人民的希望和燈火。” 朝鮮國務委員長金正恩1月要求“消除統壹、同族概念”，將韓國規定為“第壹敵對國”，尹錫悅則正面提及金正恩政權最敏感的人權問題，提出了“朝鮮居民應該從這種痛苦中解放出來，享受和韓國人壹樣的自由”的自由民主體制統壹。尹錫悅在去年的三壹節紀念致辭中並沒有提到“統壹”。 尹錫悅1日在出席三壹節紀念活動時抨擊稱：“朝鮮仍然延續著極權主義體制和壓迫統治，未能擺脫最糟糕的退步和貧困。”他還說：“朝鮮政權只依靠核武器和導彈，把2600萬朝鮮居民關進水深火熱和絕望的泥潭。”他強調：“己未獨立宣言的根源是自由主義。所有人都享受自由和富饒的統壹，三壹運動才能結束。”他還說：“現在我們要向著所有國民都是主人的自由統壹韓半島前進。”他表示：“自由統壹的大韓民國將為東北亞、印度太平洋地區和全世界的和平與繁榮做出貢獻。作為大韓民國總統，我將竭盡全力履行這種歷史性的憲法責任。” 總統室高層相關人士表示：“為了讓朝鮮居民擺脫金正恩政權的壓迫，享受人類普遍的價值，要實現自由統壹，這就是完成三壹運動的精神。尹總統此次提出的‘自由統壹’將成為今後的國政運營和政策。” 尹錫悅在當天的紀念致辭中表示：“以三壹運動為起點，國內外展開了各種形式的獨立運動。有冒著生命危險展開武裝獨立運動的鬥士。世界各國都有開展外交獨立運動的先覺者。也有實踐家開展教育和文化獨立運動，讓我們自己具備力量。”他強調：“所有這些獨立運動的價值都必須得到合理的評價，任何人都不能壟斷歷史。”

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