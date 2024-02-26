不顧特朗普的司法風險，共和黨團結壹致……為下壹次預選定調. February. 26, 2024 08:00. by 洛克希爾·哥倫比亞=常駐華盛頓記者 文炳基 weappon@donga.com. “喬（拜登總統），妳被幹掉了（You are fired）！” 在11月美國大選即將到來之際，在野黨共和黨為選出總統候選人而舉行的南卡羅來納州預選當地時間24日在州府哥倫比亞的博覽會會場舉行。在支持者的歡呼聲中進行競選勝利演講的前總統特朗普用拇指和食指做成槍狀，瞄準天空做出了上述表示。 特朗普在當天的競選中，在截至開票率為95%時，以59.8%的得票率壓倒性地戰勝了前美國常駐聯合國代表尼基·黑利（39.5%）。在上月15日以愛荷華州黨員大會開始的共和黨競選中，他連續5次取得勝利，為進入大選正式選舉奠定了堅實的基礎。 特朗普表示：“拜登正在破壞美國。（距離大選的）9個月時間太長了。我希望明天就能馬上舉行大選。”在共和黨支持率較強的所謂“深南（deep south，南北戰爭當時南方聯盟中心地）”的第壹個競選地南卡羅來納州確認了保守層的集結，表現出了對與拜登在正式選舉對決的強烈自信。 南卡羅來納州州長出身的黑利表示，盡管在自己的政治地盤上慘敗，但她將繼續挑戰3月5日16個州同時舉行競選“超級星期二”。她說：“有人認為特朗普和拜登能團結美國嗎?我不會放棄這場鬥爭。”

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