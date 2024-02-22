執政黨“花式淘汰”惹爭議，“下遊10%如接受風險選區可除外”. February. 22, 2024 07:55. by 申娜莉記者、趙權亨記者 journari@donga.com，buzz@donga.com. 國民力量黨公推管理委員會21日開始對現任議員評價中被歸為“下遊10%”的現任議員進行淘汰通報。當初在公推委員會進行的4個區域中排名下遊10%的現任地區議員有7名。但國民力量黨公開表示：“即使被歸為下遊10%，如果改變選區接受風險選區之行，也不屬於淘汰對象。”據悉，7人中還包括宣布不參加議會競選的議員。如果除去接受風險選區重新部署的現職議員，預計實際淘汰規模將達到三到四人左右。公推委員會從下午開始接觸淘汰對象，但計劃不對外公開。該黨相關人士批評稱：“這是可有可無的‘小伎倆’淘汰。會引發‘淘汰大換血’無用論。” ● “實際遭淘汰的現職議員將少於7人” 國民力量黨事務總長張東赫當天接受記者采訪時，被問到“如果屬於下遊10%的人根據黨的要求調整選區，是否會被排除在淘汰處罰之外”時，他答道：“已經轉換選區的人不會進入現任議員評價對象。”這是在公開表示，被淘汰的現職議員將少於當初公推委員會公布的7人。執政黨相關人士指出：“如果壹方面標榜‘系統公推’，同時又把淘汰對象現職議員重新安排到選區，那麽排除在淘汰對象之外是前後矛盾的。”直到當天全國253個選區中的164個（65%）結束公推方式為止，還沒有出現選區現職議員遭淘汰的事例。 根據黨的要求重新分配選區的議員有：釜山的五選議員徐秉洙（釜山鎮甲→北、江西甲）和慶尚南道的三選議員金臺鎬（山清、鹹陽、居昌、陜川→梁山乙）、趙海珍（密陽、宜寧、鹹安、昌寧→金海乙）、首爾的四選議員樸振（江南→西大門）等4人。 綜合《東亞日報》的采訪來看，淘汰對象中包括宣布不參加議會選舉的金熙國議員（再選·軍威、義城、青松、盈德）。黨內相關人士對此表示懷疑稱：“只有從有參選意誌的人物中剔除出來，才具有淘汰的意義，加入不參加競選的議員無異於‘小伎倆’。這是有大換血的意誌嗎?”有人指出，金熙國沒有申請公推，也不是面試對象，因此淘汰宗旨已經褪色。 大田、忠清北道、忠清南道預定淘汰1人，該地區所屬的李明洙議員（四選，忠南牙山甲）召開記者會抗議稱：“請正當地進行競選。” ● 有人指出：“這是推遲淘汰、逃避責任的競選” 國民力量黨計劃以20日為基準，在61個地方展開競選人之間的競選。該黨的立場，是可以通過競選對現職議員進行大換血。但也有人指出，競選通常對知名度較高的現任議員有利，因此黨領導層被指“逃避責任的競選”。有人批評，在議會選舉即將到來之際，將黨聘請的人士派往目前為共同民主黨所占的風險選區，再加上讓現任議員們進行競選，與“獲勝的公推”相去甚遠。除了前任部長、次官等之外，執政黨從去年9月起引進的37名人才中有14人申請了公推，但包括緊急對策委員具滋龍（首爾陽川乙）在內共有3人參加競選，5人尚未確定公推。 也有人認為，相比人事改革，國民力量黨改為維持最低限度的淘汰基調，是為了在21屆國會剩余期間進行的爭論焦點案件表決，防止脫離。韓和甲議員在接受《東亞日報》電話采訪時表示：“可以是由於有《雙特檢法》的表決，為了不讓現任議員被淘汰，人為地拼湊7名（被淘汰）議員吧？” 改革新黨在發言人的評論中稱：“‘現役淘汰’為零與金建希女士的特檢案處理不無關系。”政策委員會議長金勇男指出：“可能是因為金建希女士的特檢法，幾乎全部現役議員都帶著走的。”

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