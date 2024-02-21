柳賢振時隔12年重返國內賽場，與韓華簽訂4年總價170億韓元的合同. February. 21, 2024 07:37. by 黃奎引 kini@donga.com. “韓國怪物”柳賢振（37歲•照片）時隔12年再次穿上韓華隊的橙色隊服。20日獲悉，職業棒球韓華隊與決定重返國內聯賽的柳賢振簽訂了4年合同，合同金額為170億韓元，創下了職業棒球歷史最高紀錄。韓華俱樂部計劃在與柳賢振調整詳細的合同條件後正式宣布其重返國內賽場。 在此之前，自由簽約選手（FA）梁義智（37歲）在2022年賽季開幕之前與鬥山隊達成了“4+2”總價152億韓元的最高額合同。柳賢振通過Posting（非公開競爭投標）系統進軍美國職業棒球大聯盟（MLB），因此與MLB不同，他在韓國職業棒球界雖然不是FA身份，但在刷新身價最高紀錄方面並沒有成為絆腳石。柳賢振在MLB的11年間共賺了1.2138億美元（約1624億韓元）。 柳賢振2020年與多倫多藍鳥隊簽訂4年合同，但在上個賽季結束後獲得了FA資格。柳賢振的經紀人斯科特•波拉斯在去年MLB冬季會議時曾表示，“MLB球隊對柳賢振非常關註。柳賢振明年也將在美國投球，而不是韓國。”2022年6月接受手肘尺骨側附屬韌帶重建手術（湯米-約翰手術）後，於去年8月重返MLB的柳賢振也表示想留在美國舞臺。 此後，波士頓、巴爾的摩、聖地亞哥、舊金山等球隊被提名為下壹站，但MLB的30支球隊全部進入春季集訓日程後，也沒有聽到簽約消息。在此期間，老東家韓華隊積極展開“求愛作戰”，成功動搖了柳賢振的心。目前正在韓國準備賽季的柳賢振計劃前往韓華隊設立第2次春訓的沖繩與選手團會合。 在美職棒大聯盟韓國選手中曾是“大哥”的柳賢振重返國內的消息也傳到了正在春季集訓的選手們那裏。今年加盟聖地亞哥教士隊的高祐錫（26歲）說：“此前看到有報道稱有望來我們球隊，感到非常遺憾。”同隊的金河成（29歲）也遺憾地表示：“如果和我們隊簽約的話，祐錫會特別喜歡的。”李政厚（26歲•舊金山巨人隊）表示：“我認為這是前輩深思熟慮的結果。我會為他加油的。” 柳賢振畢業於仁川東山高中，在進入職業聯賽的2006年同時斬獲新人獎和最有價值球員（MVP），成為了韓華隊的“王牌選手”。在韓國職業棒球42年的歷史上，同時獲得新人獎和MVP的只有柳賢振壹人。柳賢振在此後的7年裏只在韓華隊效力，共取得了98勝（52負）、平均責任失分2.80、1238個脫三振的成績。 2012年賽季結束後宣布挑戰MLB的柳賢振通過非公開競標系統進入洛杉磯道奇隊後，立即進入了2013年開幕參賽名單。同時，在韓國職業棒球出身的選手中，他成為第壹個不經過二流職業聯賽（美職棒小聯盟）直接征戰頂級聯賽的選手。此後，柳賢振除了恢復性出場外，從未參加過二流職業聯賽。 柳賢振在MLB的總成績為78勝48負、平均責任失分3.27、脫三振934個。韓國出身、MLB總勝場數比柳賢振多的投手只有“韓國特級”朴贊浩（51歲）壹人。在MLB取得124勝（98負）的朴贊浩在2012年加入韓華隊，與柳賢振壹起效力1年後結束了選手生涯。

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