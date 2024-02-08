像傻瓜壹樣笑看世界. February. 08, 2024 07:41. . 圖為，身穿帶驢耳朵的連帽上衣的男子正露出牙齒微笑。左手遮住了半邊臉，右手拿起了眼鏡。左臂抱著帶有臉部形狀的手杖。衣服是芥末色和紅色的雙重顏色，戴在頭上的帽子中央像恐龍壹樣有突起。這個穿著滑稽服裝的男人是誰，他為什麽笑成這樣？據悉，這幅畫的題目是《笑的傻瓜》（1500年左右•照片），雖然沒有簽名，但該作品是由15世紀在荷蘭阿姆斯特丹活動的畫家雅各布•科爾內利斯所畫。雖然只看題目就覺得畫的是智力低下的男人，但穿著卻像是小醜的服裝。他模仿傻瓜的樣子逗笑了觀眾。左臂上戴著的木拐杖是名為“瑪洛特（Marotte）”的道具棍子，末端雕刻著傻瓜的頭部。也許是為了讓觀眾們開心而制作的。有時在空中揮舞，有時拍打地面集中註意力，有時刺傷特定人。右手拿著的眼鏡也沒有玻璃鏡片，看起來像是裝飾用的道具。 最引人註目的是遮住臉的手和他的笑容。壹般來說，如果目擊到過於驚訝、可怕或尷尬的場面，就會用雙手遮住臉。出於好奇心，可以從指縫中窺視。但是這個小醜用左手遮住半邊臉，凝視著正面，露出了笑容。 荷蘭諺語中“從手指間看”壹般意味著允許不被允許的事情發生或視而不見。也許，畫中男人的笑容是在面對世界的矛盾和不合理，卻要視而不見的情況下爆發的自嘲。 傻瓜的笑容也象征著人生無常。在幸福和悲傷之間驚險遊走如鋼絲般的幹笑讓人聯想到世俗欲望的追求是徒勞的。畫家好像在說“如果像傻瓜壹樣哈哈大笑，憤怒、悲傷、絕望也會消失”。

한국어