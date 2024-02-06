“這就是我轉會到LIV的理由”，拉姆在LIV出道舞臺上獲得27億韓元. February. 06, 2024 07:49. by 姜泓求 windup@donga.com. 男子高爾夫世界排名第3位的瓊•拉姆（30歲•西班牙•照片）在LIV高爾夫出道舞臺上獲得了團體賽冠軍。 5日，拉姆在墨西哥普拉亞德爾卡曼的變色龍高爾夫球場（71桿）舉行的LIV高爾夫2024賽季揭幕戰—瑪雅科巴站比賽中，3輪比賽最終成績為低於標準桿10桿共203桿，在個人賽上並列位於第3位。他落後最終以低於標準桿12桿共201桿的成績奪冠的華金•涅曼（智利）兩桿。雖然拉姆在13~15號洞連續抓到3支小鳥，展開了最後的追擊，但在17、18號洞連續吞下柏忌，遠離了個人賽冠軍。但是拉姆在與蒂勒爾•哈頓（英格蘭）、基倫•文森特（津巴布韋）、凱洛普•蘇拉特（美國）組成的“十三軍團”，在團體賽中以低於標準桿24桿的最終成績登上了冠軍寶座。他們以4桿優勢領先去年獲得最終戰團體冠軍賽冠軍的“壓榨隊”。新簽LIV高爾夫後，拉姆在出道舞臺上通過個人賽（125萬美元）和團體賽（75萬美元）獎金共收獲了200萬美元（約27億韓元）。 拉姆在比賽結束後表示：“如果是其他比賽，結尾不好的話會生氣，但是在這裏（團體賽冠軍）有值得慶祝的事情，所以非常好。這就是我轉會到LIV高爾夫的理由。”據悉，去年在美國職業高爾夫（PGA）巡回賽上，包括大滿貫賽事大師賽在內共獲得4個冠軍的拉姆，以最高6億美元（約7989億韓元）的巨額簽約金轉會到了LIV高爾夫。 涅曼在與加西亞（西班牙）的4次延長賽後成功抓下小鳥球，捧起了個人賽冠軍獎杯。涅曼在個人賽上首次奪冠（400萬美元），加上團體賽第三名（12.5萬美元），共獲得了412.5萬美元（約55億韓元）的獎金。

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